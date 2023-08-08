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ضبط اعتداءات على أراضي الخزينة في الشونة الجنوبية والعارضة

منذ 6 ساعات
ضبط اعتداءات على أراضي الخزينة في الشونة الجنوبية والعارضة

وطنا اليوم:أزالت مديرية اعتداءات شمال البحر الميت، التابعة لسلطة وادي الأردن، الثلاثاء، اعتداءات على أراضي الخزينة في منطقتي الشونة الجنوبية والعارضة.
وقالت سلطة وادي الأردن، إن الاعتداءات تمثلت في الاعتداء على وحدات زراعية داخل مشروع 14.5كم، من خلال زراعة أشتال الموز، إضافة إلى زراعة أشجار حمضيات وزيتون في أراضي الخزينة بمنطقة مثلث العارضة.
وأضافت أنه جرى ضبط الاعتداءات وإزالتها حسب الأصول بمرافقة قوة أمنية ومندوب الإدارة الملكية لحماية البيئة لمنطقة مثلث العارضة


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