5 إصابات بحريق شقة في عمان

وطنا اليوم:أخمدت كوادر الإطفاء في الدفاع المدني، الثلاثاء، حريقا شب في شقة سكنبة بالقرب من الدوار الخامس، في العاصمة عمّان.

وقال مصدر أمني، إن كوادر الإطفاء في الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق شقة سكنية وسط العاصمة عمّان، نتج عنه 5 إصابات بضيق في التنفس.

وأضاف المصدر، أنه جرى نقل الإصابات إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، في حين وصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.

وأشار إلى أن الاجهزة الأمنية المختصة، فتحت تحقيقا لمعرفة سبب الحريق