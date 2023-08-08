بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

5 إصابات بحريق شقة في عمان

منذ 6 ساعات
5 إصابات بحريق شقة في عمان

وطنا اليوم:أخمدت كوادر الإطفاء في الدفاع المدني، الثلاثاء، حريقا شب في شقة سكنبة بالقرب من الدوار الخامس، في العاصمة عمّان.
وقال مصدر أمني، إن كوادر الإطفاء في الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق شقة سكنية وسط العاصمة عمّان، نتج عنه 5 إصابات بضيق في التنفس.
وأضاف المصدر، أنه جرى نقل الإصابات إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، في حين وصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.
وأشار إلى أن الاجهزة الأمنية المختصة، فتحت تحقيقا لمعرفة سبب الحريق


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:36

تعيينات بوظائف الفئة الثالثة في الأوقاف (أسماء)

19:25

أجواء لاهبة قادمة .. الأردن هذه المرة في قلب القبة الحرارية

19:18

إنهاء العمل بتحويلات نفق المزارع – تقاطع عين غزال

19:16

الأحزاب الوسَطية تتأرجح؛ نتيجة غياب الرؤية

19:12

الصفدي: ضرورة تجويد نصوص معدل الملكية العقارية

19:08

تكثيف الحملات التفتيشية على المدارس الخاصة للالتزام بالرواتب

19:05

مديرية الأمن العام تحتفل بتخريج دورة الشرطة المستجدين

17:44

تشكيليوا الأردن ينجزون رسومات على بوابة قرية جرف الدراويش

17:35

مناقشة مشروع قانون معدل للملكية العقارية لعام 2023

17:21

البلقاء تبحث سبل إنشاء معهد للتدريب والتشغيل

17:17

بريطانيا تعلن فرض 22 عقوبة جديدة على شركات روسية تستورد الإلكترونيات

17:07

الصندوق الهاشمي للتنمية ينظم يوما طبيا مجانيا للبدو

وفيات
وفيات الثلاثاء 8-8-2023والد العقيد عامر السرطاوي في ذمة اللهوفيات الإثنين 7-8-2-2023وفيات الأحد 6-8-2023وفاة والدة فراس أبو الغنم محافظ الكرك