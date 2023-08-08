أمنية تفتتح مركز الأمن السيبراني وإدارة عمليات الشبكة في مجمع الملك الحسن للأعمال

وطنا اليوم:افتتحت شركة أمنية، إحدى شركات مجموعة Beyon البحرينية، مركز الأمن السيبراني وإدارة عمليات الشبكة، في مجمع الملك الحسين للأعمال.

وجاء افتتاح المركز في مجمع الملك الحسين للأعمال بعد دمج مركز أمنية للأمن السيبراني ومركز أمنية لإدارة عمليات الشبكة، في مكان واحد، ليتواءم مع الاتجاه العالمي الجديد في دمج عمليات الأمن السيبراني والخدمات المُدارة، بالإضافة إلى الاستفادة من البنية التحتية العصرية التي يتيحها المجمّع لإدامة عمل المركز.

كما يهدف توحيد ونقل المركزين في مركز واحد، إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وحماية بيانات العملاء بشكل أفضل، وتالحسين جودة الاتصال، وزيادة الكفاءة، إلى جانب ضمان استراتيجية دفاع أقوى ومن مكان واحد للأمن السيبراني.

وقال إياد جبر، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة أمنية،إن نقل مركزي أمنية للأمن السيبراني وإدارة عمليات الشبكة، جاء للتداخل الكبير في الوظائف التي يؤديها المركزان، ولاشتراكهما في هدف واحد وهو حماية عملائنا من الشركات والبنوك من أي تهديدات من شأنها التأثير على أعمالها، سواء أكان ذلك هجوماً سيبرانياً أو مشاكل في البنية التحتية.

وبين جبر أن المركز الجديد والموحّد مزوّد بأحدث التقنيات والأجهزة التي تضمن تقديم خدمات الحماية ومعالجة الأضرار، والخدمات المُدارة بجودة عالية، وفي بيئة آمنة، لضمان توافرية عمل المركز وقدرته على حل المشاكل التي تعترض عمل الشركات.

ويوفر مركز أمنية للأمن السيبراني وإدارة عمليات الشبكة جملة من الخدمات التي تتطلبها الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، حيث يشكّل مكاناً مثالياً لتقديم خدمات الأمن المدارة وخدمات أمنية السحابية وحلول ربط الأعمال، إلى جانب غيرها من الأعمال جزئياً أو كليّاً.