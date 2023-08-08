شيبس بالحشرات .. خبر بلا مصادر وصورة مضلّلة

وطنا اليوم:قال موقع أكيد إن وسيلة إعلامية محلية نشرت خبرًا حول صدمة مواطن بعد فتح كيس شيبس بعنوان: “مواطن يعثر على شيء صادم داخل كيس شيبس في عمّان”.

نسب الخبر الاتّهام لمواطن مجهول لم يعرّف على شخصيته أو مهنته أو عمره، ولا على مكان تواجده في العاصمة عمّان التي تمتد على مساحة 799.39 كم2 بحسب دائرة الإحصاءات العامة، في حين أن من واجب الصّحفيّين تحديد مكان وقوع الحدث وتاريخه لتوثيق الواقعة والسماح بمتابعتها مع الجهات المعنية للتعرف على مواطن الخلل والمساعدة في إيجاد الحلول، ولهذا فإن من حق الصّحفيّين الوصول إلى المعلومات من مصادرها المختلفة وإطلاع الجمهور عليها.

أكد الخبر أن المواطن أدلى بهذه المعلومات في تصريح صحفيّ، لكنّه لم يبيّن لصالح منْ أُخِذَ التّصريح، أو منْ الذي أجراه وبأيّ تاريخ، وكيفية التواصل مع هذا المواطن، متجاهلًا أن هذا يمكن أن يدفع البعض للتّشكيك بصحة هذه المعلومات، وبالتالي بمصداقية الوسيلة الإعلامية.

أفاد الخبر أن المواطن المشتكي “شاهد حشرات عندما بدأ ابنه بأكل الشيبس، منوهًا أنه طفل صغير ولا يستطيع تمييزها عن حبّات الشيبس داخل الكيس”، وهذه معلومات غير دقيقة لأنه لم يبيّن ما هي الحشرات الموجودة، وما هو شكلها وحجمها، خصوصًا أن لون الحشرات وحجمها يختلف من نوع إلى آخر، ويختلف عن حبّات الشيبس، وهذا أمر مثير للتساؤل حول مدى صحة هذا الخبر الذي ينطوي على توجيه اتّهامات، وقد يتسبّب بإطلاق إشاعات.

هذا وقد نُشر مع نص الخبر صورة لنوع محدد من الشيبس يتمّ حفظة داخل علب بلاستيكيّة وقصديريّة بأحجام مختلفة، ولا يوضع بأكياس بلاستيكيّة كما يستدل من متن الخبر. ويمكن للبعض ربط الصورة المستخدمة في الخبر بذلك الشيبس تحديدًا، وهو ما يمكن اعتباره تضليلًا للجمهور وتلاعبًا بمحتوى الخبر، وهنا يتعيّن أن يتذكّر الصّحفيّون أنّهم مسؤولون عن الأخطاء المهنية ويتحملون المسؤولية التي تترتب عليها.

اكتفى الخبر أيضًا بالقول إن المواطن “أشار إلى أنه حاول مرارًا التواصل مع المصنع لكن دون جدوى”. ومن المعلوم أن من حق الصّحفيّين الوصول إلى المعلومات من مصادرها الرئيسة، لكن الخبر خلا من رأي أي من جهات أخرى معنية كمؤسسة الغذاء والدواء، وحماية المستهلك، ونقابة تجار المواد الغذائيّة كجزء من حقها وحق الجمهور في الوصول للمعلومات والتحقق من صحتها