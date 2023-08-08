بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

إدخال طفل ووالده الى المستشفى في الطفيلة بسبب لدغة عقرب

8 أغسطس 2023
إدخال طفل ووالده الى المستشفى في الطفيلة بسبب لدغة عقرب

وطنا اليوم:أُدخل طفل ووالده في الطفيلة إلى المستشفى بعد أن تعرضا للدغة من العقرب الاصفر ذو العقلة الخامسة السوداء و الذي يعتبر من اخطر الأنواع الموجودة في الأردن وأكثرها سُمية.
وقال المصدر أنه وصفت حالتهما العامة بالمستقرة، ولا زالت متباعتهما مستمرة من قبل الفرق الطبية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:35

2.5 مليون شخص قد يواجهون الموت في إسطنبول

20:25

غالانت يجول على الحدود: سنعيد لبنان إلى العصر الحجري

20:17

التدريب المهني: نسعى لرفع نسبة الالتحاق إلى 50%

20:14

تخفيض رأس مال شركة توليد الكهرباء المركزية بمقدار 27 مليون دينار

20:07

خطة امنية شاملة لبطولة العالم للمصارعة

20:04

جدارية على الطريق الصحراوي تجسّد الحياة البدوية

19:36

تعيينات بوظائف الفئة الثالثة في الأوقاف (أسماء)

19:25

أجواء لاهبة قادمة .. الأردن هذه المرة في قلب القبة الحرارية

19:18

إنهاء العمل بتحويلات نفق المزارع – تقاطع عين غزال

19:16

الأحزاب الوسَطية تتأرجح؛ نتيجة غياب الرؤية

19:12

الصفدي: ضرورة تجويد نصوص معدل الملكية العقارية

19:08

تكثيف الحملات التفتيشية على المدارس الخاصة للالتزام بالرواتب

وفيات
وفيات الثلاثاء 8-8-2023والد العقيد عامر السرطاوي في ذمة اللهوفيات الإثنين 7-8-2-2023وفيات الأحد 6-8-2023وفاة والدة فراس أبو الغنم محافظ الكرك