إدخال طفل ووالده الى المستشفى في الطفيلة بسبب لدغة عقرب

وطنا اليوم:أُدخل طفل ووالده في الطفيلة إلى المستشفى بعد أن تعرضا للدغة من العقرب الاصفر ذو العقلة الخامسة السوداء و الذي يعتبر من اخطر الأنواع الموجودة في الأردن وأكثرها سُمية.

وقال المصدر أنه وصفت حالتهما العامة بالمستقرة، ولا زالت متباعتهما مستمرة من قبل الفرق الطبية