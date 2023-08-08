وطنا اليوم:أُدخل طفل ووالده في الطفيلة إلى المستشفى بعد أن تعرضا للدغة من العقرب الاصفر ذو العقلة الخامسة السوداء و الذي يعتبر من اخطر الأنواع الموجودة في الأردن وأكثرها سُمية.
وقال المصدر أنه وصفت حالتهما العامة بالمستقرة، ولا زالت متباعتهما مستمرة من قبل الفرق الطبية
إدخال طفل ووالده الى المستشفى في الطفيلة بسبب لدغة عقرب
وطنا اليوم:أُدخل طفل ووالده في الطفيلة إلى المستشفى بعد أن تعرضا للدغة من العقرب الاصفر ذو العقلة الخامسة السوداء و الذي يعتبر من اخطر الأنواع الموجودة في الأردن وأكثرها سُمية.