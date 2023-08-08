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توقيع إتفاقية تعاون ثنائية بين البريد الاردني والبريد المصري في مجال خدمات الدفع البريدية الإلكترونية

8 أغسطس 2023
توقيع إتفاقية تعاون ثنائية بين البريد الاردني والبريد المصري في مجال خدمات الدفع البريدية الإلكترونية

وطنا اليوم:في إطار التعاون الدائم والمستمر بين الدولتين الشقيقتين مصر و الأردن، وقعت اليوم وأثناء إجتماعات اللجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة إتفاقية تعاون بين الهيئة القومية للبريد المصري و شركة البريد الأردني في مجال خدمات الدفع البريدية الالكترونية تهدف إلى تفعيل خدمة الحوالات المالية البريدية بين البريد المصري والبريد الأردني عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع انحاء المملكة .

تهدف الاتفاقية الي تقديم خدمة الحوالات المالية البريدية الإلكترونية بين البريد المصري والبريد الأردني عبر النظام العالمي للاتحاد البريدي، حيث أن الطرفين هم من المستثمرين المعينين الأعضاء بالإتحاد البريدى العالمى بما يضمن تقديم خدمات مالية متميزة لجميع الإخوة المصريين المتواجدين بالمملكة الأردنية الهاشمية بأسعار تنافسية حيث إن هذه الخدمة الجديدة ستمكنهم من إرسال حوالاتهم المالية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر، وذلك عبر إيداعها بمكاتب البريد الأردني ومن ثم قيام ذويهم في مصر باستقبال هذه الحوالات بشكل لحظي عبر مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.


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