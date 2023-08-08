سطو مسلح على فرع أحد البنوك برام الله

وطنا اليوم:تمكن مجهولون صباح اليوم، من السطو على فرع لاحد البنوك في نعلين غربي رام الله.

وذكرت مصادر أمنية أن 7 مسلحين قاموا بالسطو على أحد البنوك في بلدة نعلين شمال غرب رام الله، وسرقون مبلغاً يقدر بشكل أولي بـ150 ألف شيكل.

بدوره، أعلن الناطق الإعلامي بإسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، عن وقوع سطو مسلح على فرع أحد البنوك في بلدة نعلين غربي رام الله وسرقة مبلغ مالي، مؤكدا أن الشرطة والأجهزة الأمنية تتوجه للمكان وتباشر إجراءات البحث والتحري.