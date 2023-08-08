بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

سطو مسلح على فرع أحد البنوك برام الله

8 أغسطس 2023
سطو مسلح على فرع أحد البنوك برام الله

وطنا اليوم:تمكن مجهولون صباح اليوم، من السطو على فرع لاحد البنوك في نعلين غربي رام الله.
وذكرت مصادر أمنية أن 7 مسلحين قاموا بالسطو على أحد البنوك في بلدة نعلين شمال غرب رام الله، وسرقون مبلغاً يقدر بشكل أولي بـ150 ألف شيكل.
بدوره، أعلن الناطق الإعلامي بإسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، عن وقوع سطو مسلح على فرع أحد البنوك في بلدة نعلين غربي رام الله وسرقة مبلغ مالي، مؤكدا أن الشرطة والأجهزة الأمنية تتوجه للمكان وتباشر إجراءات البحث والتحري.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:25

غالانت يجول على الحدود: سنعيد لبنان إلى العصر الحجري

20:17

التدريب المهني: نسعى لرفع نسبة الالتحاق إلى 50%

20:14

تخفيض رأس مال شركة توليد الكهرباء المركزية بمقدار 27 مليون دينار

20:07

خطة امنية شاملة لبطولة العالم للمصارعة

20:04

جدارية على الطريق الصحراوي تجسّد الحياة البدوية

19:36

تعيينات بوظائف الفئة الثالثة في الأوقاف (أسماء)

19:25

أجواء لاهبة قادمة .. الأردن هذه المرة في قلب القبة الحرارية

19:18

إنهاء العمل بتحويلات نفق المزارع – تقاطع عين غزال

19:16

الأحزاب الوسَطية تتأرجح؛ نتيجة غياب الرؤية

19:12

الصفدي: ضرورة تجويد نصوص معدل الملكية العقارية

19:08

تكثيف الحملات التفتيشية على المدارس الخاصة للالتزام بالرواتب

19:05

مديرية الأمن العام تحتفل بتخريج دورة الشرطة المستجدين

وفيات
وفيات الثلاثاء 8-8-2023والد العقيد عامر السرطاوي في ذمة اللهوفيات الإثنين 7-8-2-2023وفيات الأحد 6-8-2023وفاة والدة فراس أبو الغنم محافظ الكرك