التربية: إلغاء نظام الفترتين في عدد من المدارس

وطنا اليوم:قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات، إن 21 مدرسة جديدة بـ482 غرفة صفية، سيتم إشغالها حتى نهاية العام الحالي، إلى جانب 74 غرفة تابعة لرياض الأطفال، مضيفة أن مدارس ستتخلص من نظام الفترتين، وفق آلية اتبعتها وزارة التربية.

وبخصوص المدة المسموح بها لعملية انتقال الطلبة من مدارسهم، أضافت قبيلات أن أسس القبول التي أقرتها لجنة التخطيط المركزية في الوزارة قلصت المدة إلى أسبوعين من بداية العام الدراسي، بعد أن كانت 4 أسابيع من بداية الفصل الأول وأسبوعين للفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت أن عملية انتقال الطلبة من المدارس الحكومية إلى الخاصة أو العكس “مستقرة”، لم يتم حصرالأعداد حتى اليوم ، مشيرة إلى أن ذلك سيتضح في الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي .

“التربية وفرت نحو 8 آلاف و860 جهاز حاسوب، وتم طرح عطاء لـ 5 آلاف جهاز جهاز وعطاء ثالث لـ3 آلاف جهاز، إذ انه لأول مرة تورد الوزارة هذا العدد من الأجهزة، وفق قبيلات التي أكدت ان 91 فيا لمئة من المكتب متوفرة في مختلف مدارس الأردن