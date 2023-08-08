انخفاض أعداد اللاجئين السوريين في الأردن منذ بداية 2023

وطنا اليوم:كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن انخفاض أعداد اللاجئين السوريين في الأردن، بنسبة 0.742%.

ووفق تقرير للمفوضية، أصدرته الثلاثاء،، فقد انخفاض عدد اللاجئين السوريين منذ بداية العام الجاري 2023، وحتى 31 تموز الماضي، بواقع 4,908 لاجئين مقيمين في الأردن.

التقرير، أشار إلى أن عدد اللاجئين المسجلين بالمفوضية، حتى نهاية تموز الماضي 656762 لاجئا، مقابل 661670 لاجئا كانوا مسجلين في المملكة بداية العام الجاري.

** أعداد اللاجئين في المحافظات

وتصدرت العاصمة عمّان، بعدد اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن، حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين في عمّان، والمسجلين لدى المفوضية، 195334 لاجئا.

بينما حلّت مدينة المفرق ثانيا بعدد اللاجئين السوريين، بنحو 169043 لاجئيا، يليها محافظة إربد بنحو 128467 لاجئا.

وسجل 97310 لاجئين في الزرقاء، مقارنة مع 17039 لاجئا البلقاء، و13027 لاجئا في مأدبا، ثم جرش بـ 8524 لاجئا.

وجاءت الكرك ثامنا بواقع 8312 لاجئا، ثم معان بـ 8194 لاجئا، وعجلون بـ 5794 لاجئا، بالإضافة إلى 3781 لاجئا في العقبة، و1428 لاجئا في الطفيلة، كأقل محافظة لديها عدد من اللاجئين السوريين بالمملكة.

** اللاجئون المسجلون وغير المسجلون

ويوجد في الأردن نحو 1.3 مليون سوري، نصفهم تقريبا مسجلون بصفة “لاجئ” في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين.

ووفق سجلات المفوضية يبلغ عدد اللاجئين المسجلين لديها 656762 لاجئا حتى نهاية الشهر الماضي.

** دعوة للعدول عن قرار قطع الدعم الغذائي عن اللاجئين السوريين في الأردن

ودعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مؤخرا؛ برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للعدول عن قرار قطع الدعم الغذائي عن اللاجئين السوريين في الأردن ابتداء من الأول من أغسطس/آب.

الصفدي ناشد برنامج الأغذية العالمي وغيره ممن يقطعون الدعم عن اللاجئين السوريين العدول عن القرار.

وأضاف، أن توفير حياة كريمة للاجئين مسؤولية عالمية، وليس بلدنا وحده كبلد مضيف، مشددا على ضرورة أن تعمل الأمم المتحدة لتمكين العودة الطوعية للاجئين، وحتى ذلك الحين يجب أن تحافظ وكالاتها على الدعم الكافي.

وأكد الصفدي، “سنتشاور مع البلدان المضيفة الإقليمية لعقد اجتماع لتطوير استجابة مشتركة لانخفاض الدعم للاجئين السوريين، وتدابير التخفيف من تأثيره، لا يمكن لعبء توفير حياة كريمة للاجئين أن يستمر في التحول نحونا وحدنا”