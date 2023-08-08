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من هي الايادي الخبيثة التي قصدها كلاب في اعتذاره ؟

8 أغسطس 2023
من هي الايادي الخبيثة التي قصدها كلاب في اعتذاره ؟

وطنا اليوم –  رغم اعتذار الإعلامي عمر كلاب من عشيرتي العضايلة والفريحات والذي نشرته وطنا اليوم ، عما ورد على لسانه في برنامج نبض البلد الذي بثته فضائية رؤيا، مساء الأحد الماضي.

وورد في حديث كلاب عبارة ايدي خبيثة لم يعرف من قصد بها كلاب ، وقال كلاب، في منشور له عبر منصة فيسبوك، “تلقيت اتصالات كريمة من اهلي الكركية وتحديدًا من أبناء عشيرة العضايلة التي تربطني بكثير منهم صداقة واخوة معاتبين على ما ورد على لساني في حلقة نبض البلد مساء الاحد الماضي ويشهد الله انني استخدمت اسم عشيرة العضايلة الكريمة وعشيرة الفريحات الكريمة في باب تبيان سماحة النظام والدولة وفق مصطلح دارج في حياتنا العامة، ولكن ايادٍ خبيثة حاولت حرف الحديث عن مقاصده”.

وأضاف، “أتقدم الى العشيرتين الكريمتين العضايلة والفريحات والى كل عشائرنا الكريمة بخالص الاحترام والتقدير والمودة راجيا اعتبار هذا الادراج بمثابة قبلة على جبين كل فرد منهم فلهم الكرامة والواجب املا قبول توضيحي واعتذاري لكل فرد منهم ان شعروا انني لا سمح الله اسأت اليهم. والله من وراء القصد”.

 


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