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عشيرة العضايلة تستنكر ماورد على لسان احد الاعلاميين وتؤكد: سنتابع الامر للرد على ذلك بالطرق العشائرية والقانونيه

منذ 5 ساعات
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2019-07-09 19:54:41Z | |

 

 

وطنا اليوم – نشر ديوان عشيرة العضايلة على صفحته الرسمة في موقع التواصل فيسبوك ردا على الاساءة التي جاءت على لسان احد الاعلامين المنشور التالي :

تداعى عدد من شباب عشيرة العضايلة الى اجتماع للبحث في الاساءات التي صدرت عن احد الاعلاميين بحق عشيرتي العضايلة والفريحات واننا اذ نستنكر ما ورد من إساءة للعشيرة وابنائها التي قدمت التضحيات من اجل الوطن وقيادته والحفاظ على استقراره وبناءه وكتبت في سطور التاريخ
لذا فإننا نعلن ترفعنا عن الردود الشخصية والاساءة وعلية فإننا سنتابع الامر للرد على ذلك بالطرق العشائرية والقانونيه

 


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