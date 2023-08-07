منتدى الهاشمية الثقافي ينظم محاضرة تثقيفية عن سرطان الثدي

وطنا اليوم: نظم منتدى الهاشمية الثقافي وجمعية ينابيع الكوثر، بالتعاون مع مؤسسة الحسين السرطان/ البرنامج الأردني السرطان الثدي، محاضرة تثقيفية عن سرطان الثدي.

وقالت المحاضرة في البرنامج الأردني لسرطان الثدي، إيمان علي العرود، إن الهدف من المحاضرة التوعية العامة بمخاطر المرض وسبل الوقاية منه، مؤكدة أهمية النشاطات الإعلامية التوعوية حول الكشف المبكر عن المرض واكتشاف معظم الحالات في مراحله المبكرة.

وأشارت العرود إلى أن هذا البرنامج هو مبادرة وطنية شاملة تسعى الى توفير وتطوير خدمات ذات جودة عالية للكشف المبكر عن سرطان الثدي لجميع النساء ،بهدف خفض معدلات الوفيات الناتجة عن هذا المرض واكتشاف معظم الحالات في مراحل المبكرة.

وأكدت ضرورة تشجيع الفحص المبكر النساء اللواتي تجاوزن الأربعين من أعمارهن ،بالإضافة لنشر الوعي التعريف بالمرض ومراحل فحوصات الكشف المبكرة عن المرض.

بدوره، عبر رئيس المنتدى، خالد الزيود، عن شكره وتقديره للجهود المبذولة دوما لخدمة المجتمع المحلي من قبل مؤسسة الحسين السرطان والعاملين فيها.