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رئيس سلطة العقبة يؤكد ضرورة تصويب المخالفات

منذ 6 ساعات
رئيس سلطة العقبة يؤكد ضرورة تصويب المخالفات

وطنا اليوم: أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز ضرورة تصويب المخالفات، وعدم طرح الأنقاض والنفايات على جنبات الطرق، نظرا لأهمية المنطقة كنقطة جذب تؤمها المجموعات السياحية من مختلف دول العالم.

وأشار، خلال تفقده بلدتي رمّ و الديسة، للاطلاع على واقع المنطقة والخدمات المقدمة للمواطنين، الى أهمية تعاون المجتمع المحلي في الحفاظ على بيئة المنطقة، كانعكاس لما يراه آلاف الزوار الذين يقصدون المناطق السياحية في الديسة ورمّ.

واطلع الفايز على واقع مضمار الشيخ زايد آل نهيان لسباقات الهجن، مشددا على ضرورة تأهيل المضمار كي يُسجل على اللائحة الدولية كأول مضمار معتمدٍ دولّيًا في الأردن، وتسريع العمل لمتابعة سباقات الهجن كرياضة باتت تأخذ أهمية كبرى من قِبل الجمهور الأردني والدول العربية الشقيقة، وصيانة الحزام الدائري للمضمار وتأهيل ما تبقى من مسافة.

كما تفقد مركز الزوار في محمية رمّ ، واستمع من مدير المحمية إلى إيجاز حول الفعاليات التي تمت خلال النصف الأول من هذا العام، والذي شهد وصول العديد من السائحين من دول العالم كافة.

والتقى الفايز العاملات في جمعية سيدات حوض الديسة التعاونية، واطلع على المشغولات الحرفية من الخزف والمنسوجات البدوية، كما زار جمعية نساء بردى التعاونية في قرية رمّ، وجالّ في الجمعية التي تنتج العديد من المنتجات متعددة الاستخدامات، حيث قدمّ الشكر للقائمات على هاتين الجمعيتين، وما يفمن به من مساعدات عبر البرامج التدريبية والتسويق للمنتوجات.


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