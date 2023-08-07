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وصول أول قافلة إنسانية إلى دار فور منذ بدء الصراع

منذ 6 ساعات
وصول أول قافلة إنسانية إلى دار فور منذ بدء الصراع

وطنا اليوم: أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن وصول أول قافلة إنسانية إلى شرقي دارفور منذ بدء الصراع، بعد 9 أيام على الطريق.

وسلمت القافلة 430 طنا من البذور الزراعية مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة لتوزيعها على المزارعين في عموم الولاية.

وحسب بيان للمكتب، فإن هناك حاجة ماسة إلى المزيد من المساعدات الإنسانية حتى تتمكن جميع المناطق الزراعية في دارفور من الاستفادة من توفير البذور.

وحذر البيان من أن فشل الموسم الزراعي سيكون له عواقب مدمرة أخرى على جميع المجتمعات في دارفور.


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