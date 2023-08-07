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الخدمة المدنية تزور مصر للإطلاع على تجربة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

7 أغسطس 2023
الخدمة المدنية تزور مصر للإطلاع على تجربة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وطنا اليوم: بدأ وفد من ديوان الخدمة المدينة برئاسة رئيس الديوان سامح الناصر، اليوم الاثنين، زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية للاطلاع على تجربة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وقال الناصر إن الزيارة تأتي تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر الشقيقة في مجال الإدارة العامة والخدمة المدنية، والتزاماً ببنود اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين ديوان الخدمة المدنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري في مجال تخطيط إدارة وتنمية الموارد البشرية وتعزيز قدرات ومهارات موظفي القطاع العام.

وأضاف الناصر، لمراسلة (بترا)، في القاهرة، أنه سيتم خلال الزيارة توقيع خطة العمل الثنائية بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، وديوان الخدمة المدنية لعامي 2023-2024، مبينا أن اللجنة الفنية المشكلة من الطرفين ستناقش تفاصيل الخطة وبنودها.

وأوضح الناصر أن الوفد الأردني سيطلع خلال الزيارة على أبرز المستجدات والتطورات التي حققها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري في مجال إدارة الموارد البشرية، والخطة الوطنية للإصلاح الإداري في مصر، وآلية تنفيذ الاختبارات ميدانيا، والحوكمة وبنوك الأسئلة.

كما سيتم خلال الزيارة الاطلاع على تجربة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري في إنشاء وتشغيل مركز تقييم القدرات والمسابقات، وخرائط سير العمل بمنظومة التوظيف الحكومي، ومنهجية بوابة الوظائف الحكومية والإعلانات المركزية.

وأكد الناصر أن هذا التعاون بين الجهازين مر عليه أكثر من عقدين جرى خلالهما تبادل الكثير من الخبرات والاستفادة من تجارب الطرفين في مجال تطوير إدارة الموارد البشرية.

ويرأس الناصر اللجنة الفنية الأردنية، وتضم في عضويتها مدير القوى البشرية في الديوان الدكتور حامد الحسنات، ومدير تكنولوجيا المعلومات المهندس عادل قاسم، فيما يرافق الوفد خلال الزيارة رئيس قسم العلاقات العامة والاتصال في الديوان ريمان عبدالفتاح.


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