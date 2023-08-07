جوتيريش يعرب عن قلقه إزاء استمرار اعتقال رئيس النيجر

وطنا اليوم: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه إزاء استمرار اعتقال رئيس النيجر محمد بازوم والفشل في استعادة النظام الشرعي في النيجر.

وجدد غوتيريش، اليوم الاثنين، وفق نائب الناطق الإعلامي للأمم المتحدة، فرحان حق، عن دعمه الكامل لجهود الوساطة المستمرة التي تبذلها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا فيما يواصل ممثله الخاص ليوناردو سانتوس سيماو، الموجود حاليًا في أبوجا، تقديم الدعم للمساعي الحميدة لأصحاب المصلحة الإقليميين.

وأكد غوتيريش الحاجة الملحة إلى ضمان استمرار العمل الإنساني المنقذ للحياة دون عوائق، والسماح للخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة التي توفر رابطًا حيويًا للمجتمعات النائية في النيجر بالعمل والاستمرار في خدمة تلك المجتمعات.