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إربد تنظم دورة تدريبية حول تقنية الزراعة بدون تربة

7 أغسطس 2023
إربد تنظم دورة تدريبية حول تقنية الزراعة بدون تربة

وطنا اليوم: نظمت مديرية زراعة لواء الطيبة غربي إربد، اليوم الاثنين، دورة تدريبية حول تقنية الزراعة بدون تربة، بمشاركة عدد من سكان المجتمع المحلي والنساء الريفيات.

واكد مدير زراعة الطيبة، المهندس سالم الخصاونة، خلال الافتتاح، أهمية الدورة في التعريف بمفهوم الزراعة بدون تربة ومقارنتها بالزراعة التقليدية.

وأشار إلى أن الدورة ستعمل على رفع كفاءة استخدام المياه والأسمدة في الزراعة وتشجيع استخدام الزراعة بدون تربة للتقليل من ظهور المشاكل المتعلقة بالتربة الأصلية من أمراض وأعشاب وملوحة.

واشتملت فعاليات الدورة التدريبية، التي أقيمت بمركز شابات الطيبة وقدمتها المهندسة وصفية أبو سمرة، على محاضرات نظرية حول الزراعة بدون تربة والأنظمة المستخدمة فيها وعوامل نجاحها وإمكانية تطبيقها على الحيازات الزراعية الصغيرة، وأنواع المحاليل المغذية والأسمدة وطرق تحضيرها والأوساط الزراعية المناسبة وأنواعها.


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