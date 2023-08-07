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وزير الداخلية الفرنسي: أمرت الأجهزة المختصة بحل حزب “سيفيتاس” اليميني التكاملي

7 أغسطس 2023
وزير الداخلية الفرنسي: أمرت الأجهزة المختصة بحل حزب “سيفيتاس” اليميني التكاملي

وطنا اليوم: قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين، إنه أمر الأجهزة المختصة بحلّ حزب “سيفيتاس” اليميني التكاملي.

ووفقاً لـ(يورو نيوز)، بدأ حزب سيفيتاس كجمعية عام 1999، ثم أصبح حزباً في عام 2016، وينتمي إلى تيار فكري يعرف بالتيار التكاملي، وهو التيار الداعي إلى أن يكون الإيمان الكاثوليكي أساس القانون العام والسياسة العامة داخل أي مجتمع يشكل فيه الكاثوليك الأكثرية.

ويعمل حزب “سيفيتاس” لنشر المسيحية بشكل أوسع في فرنسا والاتحاد الأوروبي، ويعتبر نفسه حركة اجتماعية وسياسية لـ”اللوبي الكاثوليكي التقليدي”.


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