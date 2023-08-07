تركيا تعلن إصابة 10 أشخاص بإنفجار صوامع القمح في درينجة

وطنا اليوم: أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، إصابة 10 أشخاص جراء انفجار ضخم في صوامع قمح بمنطقة درينجة، المطلة على بحر مرمرة.

ووفقاً لـ(الأناضول)، أعلن والي قوجة إيلي التركية، سدّار ياووز، أن الانفجار أسفر عن إصابة 10 أشخاص، بينهم اثنان في حالة حرجة، مشيراً إلى إخلاء جميع العاملين من الموقع.

وأكد وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي، أنه جرى إطلاق تحريات فنية حول الانفجار.

كما وقع انفجار آخر في مصنع للكيماويات في ولاية تكيرداغ، مما أدى إلى استدعاء عدة فرق إطفاء للسيطرة على الوضع، فيما أغلقت السلطات المحلية المنطقة وأعلنت حالة الطوارئ.