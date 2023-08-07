وزير الطاقة: ليس لدينا فائض من الكهرباء

وطنا اليوم:قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، أنه لا يوجد في المملكة فائضا من الكهرباء، بمعنى الاستطاعة، مبينا أن الطاقة من القطاعات التي ظلمت، في الوقت الذي يعتبر القطاع في الأردن متطورا مقارنة مع دول أخرى.

وأكد الخرابشة أنه يتم العمل على تخفيض كلف الطاقة وإصلاح ما يخص المشتقات النفطية والقضايا المتعلقة بالغاز الطبيعي.

وأضاف الخرابشة، خلال جلسة حوارية في منتدى السياسات العامة، أن الأردن لديه فرصة مميزة وواعدة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث إنّ الاستفادة من الطاقة المتجددة “كبيرة جدا” بالنسبة للأردن، في الوقت الذي تحتوي فيه المملكة على معدلات إشعاع شمسي يصنف من أفضل 3 دول في العالم.

وأشار، إلى وجود تحد في قطاع الطاقة بسبب الاعتماد الكبير على الاستيراد من الخارج، حيث تعتبر شكاوى ارتفاع كلف الطاقة من أكبر التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة.

وبين الخرابشة، أن وزارة الطاقة وشركة مناجم الفوسفات سيوقعان الخميس مذكرتين جديدتين عن الفوسفات؛ وبذلك تكون الوزارة وقعت 13 مذكرة تفاهم منذ بداية 2022.

ونوه الخرابشة خلال حديثه أنه لولا وجود محطات توليد الطاقة لأصبحت المملكة تعاني من انقطاعات في الكهرباء، سيما ان لدينا إشكالية وفرق بين الحمل الأدنى والأقصى.

وكشف إلى أن مؤشر كثافة الطاقة في الأردن أعلى من النسبة العالمية بنحو ٢٥٪، أي أن 25% من الكهرباء تذهب هدرا، فيما بلغت نسبة الفاقد الكهربائي والسرقات حوالي 14%

وعبر الخرابشة عن تطلع الأردن لتصدير الهيروجين الأخضر لغايات استقطاب الاستثمار، وسعيه لإيصال شبكات الغاز الطبيعي إلى جميع المدن الصناعية