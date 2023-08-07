بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

تصرف لواء البتراء يرصد ملاحظات في المحمية الآثرية ويقدمها لمحافظ معان

7 أغسطس 2023
تصرف لواء البتراء يرصد ملاحظات في المحمية الآثرية ويقدمها لمحافظ معان

وطنا اليوم: متصرفة لواء البتراء تتوجه برسالة إلى محافظ معان لإخباره بأنه في أثناء الجولة التفقدية في محمية البتراء الآثرية والمناطق المجاورة لها صباح هذا اليوم الاثنين الموافق 7 أغسطس 2023، حيث تم تتبع جميع الخدمات المقدمة للسياح للموقع الأثري والإجراءات المتخذة للحفاظ على سلامة وراحة الزوار إلى المحمية الأثرية وتبين المحلاظات التالية:

1- جميع الخدمات المساندة والمقدمة يذهب ريعها إلى الجميعات العاملة في الموقع الأثري وتحصل السلطة على النذر اليسير من الريع السياحي من المحمية الآثرية.

2- وجود كلاب ضالة في الموقع الآثري وبين الزوار بشكل غير لائق ومثار للتذمر والخوف من قبل الزوار داخل الموقع الآثري.

3- عدم وجود تدقيق أو تفتيش إلكتروني على المدخل الرئيسي على الموقع الآثري باستثناء موظف واحد موظف لتدقيق التذاكر.

4- البوابة الخلفية للموقع الآثري المجاورة لقرية أم صيحون، يوجد عليها موظفين أبناء القرية حيث لا يوجد عليها كاميرات وتشكل ثغرة سهلة للدخول إلى الموقع الآثري بدون تذاكر أو قيود.

5- هناك انتشار كبير للمخالفات وعشوائية العمل بشكل كبير داخل الموقع الآثري وبشكل غير حضاري، وهناك استغلال للسياح، حيث اشتكت إلى سائحتي اجنبيتن بقيام أحد الأشخاص من أبناء البدول والاحتيال عليهم بمبلغ خمسون دينار.

6- غياب الخدمات من مياه وطعام وشراب والمرافق العامة في بعض المواقع الهامة في الموقع الآثري.

7- ينتسب إلى جمعية الخيول “353” صاحب راحلة ولا يعمل منها غي الموقع إلا “50” راحلة وفرس والعاملين عليها ليسوا من المالكين لها وإنما من الباحثين عن العمل مقابل أجر تقديم الخدمة.

8- الشرطة السياحية المتواجدة في الموقع الآثري ليس لهم أي دور في ضبط المخالفات أو المخالفين ولا يتقنوا اللغة الإنجليزية للتعامل مع السياح.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:11

“كاجول”.. فيروز تثير الجدل على السوشيال ميديا في أحدث ظهور لها

23:54

عشيرة الفريحات تجتمع غداً للتباحث في الاساءة التي وقعت على العشيرة من قبل أحد الاعلاميبن

23:20

عشيرة العضايلة تستنكر ماورد على لسان احد الاعلاميين وتؤكد: سنتابع الامر للرد على ذلك بالطرق العشائرية والقانونيه

23:01

منتدى الهاشمية الثقافي ينظم محاضرة تثقيفية عن سرطان الثدي

22:51

رئيس سلطة العقبة يؤكد ضرورة تصويب المخالفات

22:47

وصول أول قافلة إنسانية إلى دار فور منذ بدء الصراع

22:40

إدارة السواقين والمركبات تنفذ برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل

22:35

الخدمة المدنية تزور مصر للإطلاع على تجربة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

22:30

التربية والتعليم: امتحان توجيهي سيكون على سنتين اعتبارا من عام 2024

22:25

جوتيريش يعرب عن قلقه إزاء استمرار اعتقال رئيس النيجر

22:10

3 آلاف بحار أمريكي يصلون إلى الشرق الأوسط لتعزيز خطة الوجود العسكري

21:22

إربد تنظم دورة تدريبية حول تقنية الزراعة بدون تربة

وفيات
والد العقيد عامر السرطاوي في ذمة اللهوفيات الإثنين 7-8-2-2023وفيات الأحد 6-8-2023وفاة والدة فراس أبو الغنم محافظ الكركوفاة الفنان الأردني فهد الهوادي