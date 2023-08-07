تصرف لواء البتراء يرصد ملاحظات في المحمية الآثرية ويقدمها لمحافظ معان

وطنا اليوم: متصرفة لواء البتراء تتوجه برسالة إلى محافظ معان لإخباره بأنه في أثناء الجولة التفقدية في محمية البتراء الآثرية والمناطق المجاورة لها صباح هذا اليوم الاثنين الموافق 7 أغسطس 2023، حيث تم تتبع جميع الخدمات المقدمة للسياح للموقع الأثري والإجراءات المتخذة للحفاظ على سلامة وراحة الزوار إلى المحمية الأثرية وتبين المحلاظات التالية:

1- جميع الخدمات المساندة والمقدمة يذهب ريعها إلى الجميعات العاملة في الموقع الأثري وتحصل السلطة على النذر اليسير من الريع السياحي من المحمية الآثرية.

2- وجود كلاب ضالة في الموقع الآثري وبين الزوار بشكل غير لائق ومثار للتذمر والخوف من قبل الزوار داخل الموقع الآثري.

3- عدم وجود تدقيق أو تفتيش إلكتروني على المدخل الرئيسي على الموقع الآثري باستثناء موظف واحد موظف لتدقيق التذاكر.

4- البوابة الخلفية للموقع الآثري المجاورة لقرية أم صيحون، يوجد عليها موظفين أبناء القرية حيث لا يوجد عليها كاميرات وتشكل ثغرة سهلة للدخول إلى الموقع الآثري بدون تذاكر أو قيود.

5- هناك انتشار كبير للمخالفات وعشوائية العمل بشكل كبير داخل الموقع الآثري وبشكل غير حضاري، وهناك استغلال للسياح، حيث اشتكت إلى سائحتي اجنبيتن بقيام أحد الأشخاص من أبناء البدول والاحتيال عليهم بمبلغ خمسون دينار.

6- غياب الخدمات من مياه وطعام وشراب والمرافق العامة في بعض المواقع الهامة في الموقع الآثري.

7- ينتسب إلى جمعية الخيول “353” صاحب راحلة ولا يعمل منها غي الموقع إلا “50” راحلة وفرس والعاملين عليها ليسوا من المالكين لها وإنما من الباحثين عن العمل مقابل أجر تقديم الخدمة.

8- الشرطة السياحية المتواجدة في الموقع الآثري ليس لهم أي دور في ضبط المخالفات أو المخالفين ولا يتقنوا اللغة الإنجليزية للتعامل مع السياح.