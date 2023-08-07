انخفاض عدد مركبات التطبيقات الذكية في الأردن

وطنا اليوم:انخفض عدد أسطول مركبات التطبيقات الذكية في الربع الثاني من العام الحالي بمقدار 682 مركبة مقارنة مع الربع الأول الذي سبقه، ليصل إلى 11024 مركبة تتبع إلى 7 شركات “ذكية”، بحسب مؤشر الأداء للربع الثاني من 2023.

واستقر عدد المركبات فئة متوسط عمومي عند 3644 مركبة، في الربع الثاني من العام الحالي، وفقا لهيئة تنظيم قطاع النقل البري.

وقالت هيئة قطاع النقل البري، الاثنين، إنّ عدد مركبات السرفيس العمومي، وصل إلى قرابة 1004 مركبات في الربع الثاني من العام الحالي، كما استقر عدد الحافلات العمومي عند 744 حافلة، خلال الفترة ذاتها، وذلك وفق المملكة.

وشهد عدد مركبات التكسي الأصفر انخفاضا طفيفا، بمقدار مركبة واحدة عن الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى قرابة 5345 مركبة في الربع الثاني من العام الحالي.

وفيما يتعلق بشركات النقل في الربع الأول من العام الحالي، فقد بلغ عدد شركات نقل البضائع العامة قرابة 145 شركة، و118 شركة لنقل الحاويات، في حين بلغ عدد شركات نقل النفط الخام ومشتقاته 33 شركة.

وارتفع عدد الرؤوس القاطرة في الربع الأول من العام الحالي، إلى قرابة 21009 رؤوس، كما ارتفع عدد المقطورات إلى 21974 مقطورة