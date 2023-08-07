زيادة عدد السياح في العقبة بأكثر من 95%

وطنا اليوم:ارتفع حجم السياح القادمين إلى العقبة ومن خلالها، بنسبة تجاوزت 95%، في الشهور الستة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، ليصل إلى مليون، و500 ألف سائح تقريبا، مقارنة 777 ألفا، في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات سلطة العقبة الاقتصادية.

ووفق البيانات بلغ عدد السياح القادمين إلى العقبة، والذين شغلوا الفنادق فيها، خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو 543 ألف سائح، مقابل، قرابة 400 ألف سائح، في الشهور الستة الأولى من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 36%تقريبا.

ونما زوار وادي رم، بنحو 43% خلال هذه الفترة، ليصل في الشهور الستة الأولى من العام الحالي، إلى نحو 397 ألف سائح، مقارنة مع 118 ألف سائح، بالنصف الأول من العام الماضي. القادمون عبر مطار الملك الحسين، في النصف الأول من العام الحالي، وصلوا إلى قرابة سبعة وثمانين ألف سائح، بزيادة وصلت إلى 91%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، عندما وصل ذلك العدد، إلى 45 ألف سائح تقريبا.

رواد السفن السياحية، القادمون إلى العقبة، بلغ عددهم في الشهور الستة الأولى من العام الحالي، 70 ألف سائح تقريبا، وبنسبة زيادة واضحة بلغت 294%، إذ بلغ في الفترة ذاتها من العام الماضي، نحو 18 ألف سائح تقريبا.

أما عدد السياح في وادي عربة، ومن خلال منفذ الدرة الحدودي، وصل إلى 440 ألف سائح، من المنطقتين، مقارنة مع مئة وثلاثين ألف سائح في الشهور الستة الأولى من العام الماضي، بزيادة بلغت مئتين وثمانية وسبعين في المئة، ومئة واثنين وعشرين في المئة، على التوالي