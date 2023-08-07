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شباب الأردن تحتفل بتخريج دورة التربية الإعلامية

7 أغسطس 2023
شباب الأردن تحتفل بتخريج دورة التربية الإعلامية

وطنا اليوم: احتفلت هيئة شباب كلنا الأردن/ الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، في محافظة البلقاء اليوم الإثنين، بتخريج دورة التربية الإعلامية والمعلوماتية، التي ينفذها الصندوق، بمشاركة 35 شابا وشابة من مختلف ألوية المحافظة.

وقال محافظ البلقاء الدكتور فراس ابوقاعود، خلال رعايته حفل التخريج، إن الثورة التكنولوجية تحتاج إلى وعي وثقافة مجتمعية تواكب التطور وتحافظ على الخصوصية الشخصية، لافتا إلى أهمية وجود أنماط جديدة من وسائل التواصل الاجتماعي كالذكاء الاصطناعي، حيث اصبحنا بحاجة لمثل هذه الدورات التوعوية لتعزيز الوعي لدى الشباب كونهم الأكثر عرضة لهذه المخاطر التي لا تقل أهمية عن المخاطر الأخرى.

وبين أن هناك كما هائلا من القضايا اليومية التي تنظر من قبل القضاء أو الأجهزة الأمنية المختصة أو الحكام الإداريين، بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وسوء استخدامها عن قصد أو بدون قصد، داعيا الشباب إلى استخدامها والتعاطي معها والاستفادة منها بشكل إيجابي.

من جانبه، قال منسق الهيئة في محافظة البلقاء مهند الواكد، إن هذه الدورة المتخصصة في الإعلام، تأتي لمواكبة التطور السريع في الفضاء الإلكتروني وتسليح الشباب بالعلم والمعرفة، وتمكينهم من دحض الإشاعة، واتباع أساليب الحوار البناء المبني على المعلومة الصحيحة.


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