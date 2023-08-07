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توريد 3091 طنا من الخضروات والفاكهة إلى سوق الجملة

7 أغسطس 2023
توريد 3091 طنا من الخضروات والفاكهة إلى سوق الجملة

وطنا اليوم: بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3091 طنا، منها 1991طن خضار، و947 طن فواكه، و153طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و30، والبطاطا بين 30 و50، والبندورة بين 15 و30، والجزر بين 25 و40، والخيار بين 25 و40، والزهرة بين 20 و40، والليمون بين 40 و60، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.


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