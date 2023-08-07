10 إصابات بانفجار في ميناء شرقي إسطنبول

وطنا اليوم:أعلنت السلطات التركية، اليوم، إصابة عشرة أشخاص جراء انفجار هز ميناء درينجة التجاري في ولاية كوجالي شرقي إسطنبول.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن الانفجار أدى إلى تحطم النوافذ في بعض المنازل القريبة من الميناء، فيما تم إرسال رجال الشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث لإجلاء المصابين.

وأشارت إلى أنه تم إغلاق الميناء والمناطق المحيطة به وتحويل حركة المرور، بينما فتحت السلطات تحقيقا لمعرفة أسباب وقوع الانفجار.

ووفقًا لتقارير أولية، فإن الانفجار قد يكون ناجمًا عن تسرب لمواد كيميائية أو وقود في المنطقة.