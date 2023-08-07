الى متى تستمر الموجة الحارة المرتقبة؟

وطنا اليوم:يُتابع المُختصون في مركز طقس العرب الإقليمي عن كثب نواتج المُحاكاة الحاسوبية لحركة كُتلة هوائية شديدة الحرارة يُتوقع أن تندفع لبلاد الشام بما فيها المملكة اعتباراً من السبت القادم 12-8-2022 بإذن الله، و التي نستطيع تسميتها بـِ “الموجة الحارة” نظراً لتوقعات باستمرارها لِعدّة أيام و كذلك تطرّف درجات الحرارة بعيداً عن مُعدلاتها المُعتادة بأكثر من خمس درجات مئوية.

نهاية الأسبوع .. أجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة

ويُتوقع أن تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف و التدريجي نهاية الأسبوع الحالي، لتُصبح أعلى بقليل من مُعدلاتها المُعتادة نسبةً لمثل هذا الوقت من العام، و يسود طقس صيفي حار نسبياً في معظم مناطق المملكة، في حين يكون حاراً في مناطق الأغوار و البحر الميت و العقبة و المناطق الصحراوية.

وفي ساعات الليل، يُتوقع أن يكون الطقس مُعتدلاً بوجهٍ عام في مُختلف المناطق.

وفي التفاصيل، فإن كتلة هوائية شديدة الحرارة يُتوقع أن تندفع من صحراء شبه الجزيرة العربية تدريجياً بإتجاه بلاد الشام بما فيها المملكة بدءاً من يوم السبت، مما سيؤدي إلى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتُصبح أعلى من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بأكثر من 6 درجات مئوية، و يُتوقع أن يتحول الطقس إلى حار في كافة مناطق المملكة، يتحول لشديد الحرارة لبعض الوقت في ساعات الظهيرة و العصر حيث تُلامس درجات الحرارة حينها الـ 40 درجة مئوية في بعض المدن بما في ذلك بعض أحياء العاصمة عمان، في حين يكون الطقس شديد الحرارة في معظم أوقات النهار في مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة و تتجاوز درجات الحرارة في بعض من تلك المناطق في منتصف الأربعينيات.

أما ليلاً فيُتوقع أن يطرأ أيضاً ارتفاع كبيرعلى درجات الحرارة بالمقارنة مع الليالي الحالية و يسود طقس حار نسبياً أثناء الليل مع درجات حرارة أعلى بكثير مما هو مُعتاد عليه في الليل.

و تأتي هذه الكُتلة الحارة المُرتقبة على المنطقة، نتيجة توزيع الأنظمة الجوية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث من المُتوقع أن يندفع الهواء الأقل حرارة نحو وسط أوروبا وصولاً لوسط البحر الأبيض المُتوسط، و ينتج عن ذلك اشتداد في المُرتفع الجوي شبه المداري و الكتلة الهوائية الحارة المُصاحبة له هذه المرة فوق بلاد الشام وشمال الجزيرة العربية و مدعوماً بِمنخفض حراري على السطح، حيث ستُبقي هذه العناصر الجوية على استمرار الأجواء الحارة على المملكة لأيام عديدة