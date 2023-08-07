بنك القاهرة عمان يفتتح فرعه الجديد في عنجره

وطنا اليوم:افتتح بنك القاهرة عمان فرعه الجديد في عنجره – شارع الاستقلال – المثلث الغربي – مجمع المرحوم حمود الزغول بناية رقم 66.

يقدم الفرع الجديد خدمته المصرفية لابناء المنطقة انطلاقا من ايمانه بان تقديم خدمة مصرفية سلسة ومتطورة هي لخدمة عملاءه وهم رصيد البنك.

و الفرع الجديد يتموضع في منطقة تجارية حيوية تنمو بسرعه ويضم ومؤسسات وشركات ودوائر حكومية .

اهتمت ادارة البنك في الفرع بالمحافظة على تصاميم البنك المعروفة بمعايير هندسية محددة والالوان ذاتها المريحة بصريا لتوفير يقدم خدمة مصرفية لعملاءه تحقق اعلى درجات النجاح والسرعة فضلا عن وتوفر جاهز الصراف الذاتي الالي .