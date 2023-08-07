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السودان.. تدمير القصر الرئاسي واتساع دائرة الاشتباكات بالخرطوم

7 أغسطس 2023
السودان.. تدمير القصر الرئاسي واتساع دائرة الاشتباكات بالخرطوم

وطنا اليوم:تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي صوراً تظهر الدمار الهائل في مبنى “القصر الرئاسي” وسط العاصمة الخرطوم، جراء القصف العشوائي والاشتباكات المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط المنطقة
اتسعت دائرة الاشتباكات بين الجيش السوداني و”الدعم السريع” في العاصمة الخرطوم، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والقصف المدفعي، ما أدى إلى تدمير منشآت استراتيجية، منها جامعة إفريقيا العالمية.
ونشرت وسائل إعلام سودانية صورا لتدمير شامل غيّر معالم القصر الرئاسي بالسودان، جراء الاشتباكات الجارية بين الجيش وقوات الدعم السريع، لليوم 114 من بدء الصراع وأن الاشتباكات المسلحة امتدت إلى جنوبي العاصمة الخرطوم، خاصة في محيط “سلاح المدرعات” والأحياء المجاورة.
وطبقا للشهود، فإن أحياء “الشجرة” و”الصحافة” و”جبرة” والرميلة و”الكلاكلة” و”غزة”، وغيرها من أحياء جنوبي العاصمة الخرطوم، تأثرت بشكل مباشر بسبب العنف الدائر في المنطقة، وأن القوات المتصارعة أجبرت المواطنين على مغادرة منازلهم باعتبار أن المنطقة ساحة حرب وأصبحت غير آمنة.
وتحاول قوات “الدعم السريع” منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل الماضي، السيطرة على “سلاح المدرعات” لأهميته الاستراتيجية في المنطقة.

تصاعد ألسنة اللهب والدخان
وحسب الشهود فإن مدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم، شهدت أيضا اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، ما أدى لتصاعد ألسنة اللهب والدخان.
وأفاد الشهود بأن قوات “الدعم السريع” نشرت قوات عسكرية وعربات قتالية، في الطريق الدائري بمحلية شرق النيل.
وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، صورا تظهر الدمار الهائل في مبنى “القصر الرئاسي” وسط العاصمة الخرطوم، جراء القصف العشوائي والاشتباكات المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط المنطقة.
كما تداول النشطاء صورا تعكس الخراب والتدمير لمباني جامعة إفريقيا العالمية، جنوبي العاصمة الخرطوم.
وأسفرت الحرب المستمرة بين القوتين المتصارعتين، عن تدمير هائل للبنى التحتية في العاصمة الخرطوم، خاصة المنشآت الحكومية والبنوك ومحطات الكهرباء والمياه، و”السوق العربي”؛ أشهر وأكبر أسواق العاصمة الخرطوم.
كما تشهد مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور، اشتباكات مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى تدمير منازل للمواطنين في أحياء المدينة.
ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش و”الدعم السريع” اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.
ويتبادل الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية


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