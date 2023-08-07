ادب السعود ترد على تعليق «بدل ما تحكي وتنظري، روحي اهتمي ببشرتك»،

وطنا اليوم – نشرت النائب السابق ادب السعود عبر صفحتها في موقع التواصل فيسبوك منشور حول تعليق لاحد السيدات على حديث لها حصل على شاشة قناة رؤيا ونشرته وطنا اليوم حول المثلية الجنسية انتقدت فيهادب السعود سلوك المثليين لتتفاجأ بحملة تعليقات ساخرة كان ابرزها تعليق لاحد السيدات قالت فيه رد على حديث السعود (روحي اهتمي ببشرتك).

ادب السعود المعروفة باخلاقها وعلمها وادبها الذي ينطبق على اسمها قالت :

إحدى الأخوات على أحد التطبيقات لم يعجبها رأيي في موضوع معين تم نشر جزء منه (ريل) علقت على ذلك بقولها: «بدل ما تحكي وتنظري، روحي اهتمي ببشرتك»،،