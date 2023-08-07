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الفراية: الملك وجه لسن التشريعات لضمان مشاركة المرأة في مختلف المجالات

7 أغسطس 2023
الفراية: الملك وجه لسن التشريعات لضمان مشاركة المرأة في مختلف المجالات

وطنا اليوم:دعا وزير الداخلية مازن الفراية، للعمل على فريق واحد لتحقيق تمكين المرأة لتحقيق الأهداف المرجوةـ، وفق الخطط الحكومية.
وقال الفراية، الاثنين في مناقشة تقرير قياس الفجوة الجندرية في المحافظات، إنه سيتم إضافة محور خاص في النوع الاجتماعي في تقرير الواقع الاقتصادي والاجتماعي السنوي، لينعكس على تحديد أولويات المشاريع، ضمن الخطط السنوية.

رؤى ملكية
وبحسب الفراية، فإن جلالة الملك وجه الحكومات لسن التشريعات لضمان مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتوفير البيئة الداعمة لها في المجالات المختلفة.
وأوضح أن الملك أكد على أهمية دور المراة في بناء الأردن الحديث بمشاركتها الفعالة مع الرجل، مشيرا إلى أن الأدرن اتخذ خطوات حثيقة لتمكين المرأة في مختلف المجالات، عبر الاهتمام الخاص والنوعي، لضمان مساهمتها في كافة القطاعات الحيوية بمهارة واقتدار.
“تضمنت وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي من بين المؤشرات العالمية، المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2021 ، إذ حل الأردن في المركز 131 من بين 156 دولة في تصنيف متدني، وكذلك المركز 177 من بين 190 دولة في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون عام 2022 وفي مستوى متدني أيضا”، وفق الفراية.

مرحلة أولية للتقييم
وأشار إلى أنه قياس الفجوة الجندرية في 6 محافظات والتي تتمثل في عجلون وإربد والبلقاء ومادبا والطفيلة ومحافظة العقبة، ليصار إلى استكمالها في باقي محافظات الأردن كمرحلة أولية للتقييم.
ولفت إلى أنه تم تقييم التحديات والفرص في 4 مجالات وهي المشاركة والفرص الاقتصادية والتحصيل العلمي والصحة والتمكين السياسي، لغايات إدماج النوع الاجتماعي في موازنات مجالس المحافظات في السنوات المقبلة، للتقليل من الفجوة


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