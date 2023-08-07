الاتصالات: تقنية الجيل الخامس تحسن الأداء والإنتاج

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان؛ الاثنين؛ إن النمو المتسارع بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حسّن العمليات الإنتاجية.

وأضاف خلال برنامج تدريبي عن الجيل الخامس: “الطريق إلى الجيل الخامس” أن البرنامج يستهدف معرفة تقنية الجيل الخامس؛ مشيرا إلى أن البرنامج سيناقش التقنية بمجال الأعمال الجديدة والاستفادة منها.

ويتزامن البرنامج التدريبي الذي يعقد في عمّان مع إطلاق الأردن لخدمات الجيل الخامس بشكل تجاري.

ولفت إلى أن معظم دول العالم سارعت برسم السياسات الخاصة بتقنية الجيل الخامس التي لها فوائد عديدة حيث تعدّ عاملا أساسيا للتحول الرقمي.

وبيّن السرحان أن خدمة الجيل الخامس ستحسن الأداء وتحسن الإنتاج وتوفر خدمات جديدة وستدخل مختلف الحياة من صحية وثقافية وغيرها.

واضاف أن الهيئة حريصة على توفير تقنية الجيل الخامس في الأردن، واليوم أنجز الأردن بوصفه أول دولة عربية إطلاق الجيل الخامس من خارج دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال السرحان إن الهيئة ستقدم مستقبلا فرصا تدريبية أخرى تتعلق بالجيل الخامس.

بدوره قال رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة جواد عباسي إن التعاون بين الرابطة والهيئة منذ أكثر من ٨ سنوات.

وأضاف عباسي أن الرابطة تمثل مصالح أعضائها من شركات الاتصالات في العالم.

ولفت لوجود ضيوف من عدة دول بالبرنامج التدريبي الذي يعقد في عمّان بالتزامن مع الإطلاق التجاري لخدمة الجيل الخامس في الأردن.

وعرضت الهيئة خلال البرنامج فيديو عن الجيل الخامس في الأردن وتضمن المحاور المرتبطة به من رؤية التحديث الاقتصادي.

وتضمن الفيديو عرضا لخدمات الجيل الخامس وترخيصها للشركات الثلاث في الأردن.