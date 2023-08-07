التربية: نتائج التوجيهي بعد منتصف الشهر الحالي بيومين أو ثلاثة

وطنا اليوم:قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة إن إعلان نتائج الثانوية العامة سيكون بعد منتصف الشهر الحالي بيومين أو ثلاثة أيام على أبعد تقدير.

وأضاف كنانة في تصريح لاذاعة الأمن العام اليوم الاثنين، أن الموعد الدقيق بالتاريخ والوقت سيعلن عنه بحر الأسبوع القادم.

وكان الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد المساعفة، قد نفى في وقت سابق إعلان الوزارة عن تحديد أي موعد لنتائج امتحان الثانوية العامة.

وأكد الدكتور المساعفة، أن كل ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة مجرد إشاعات، داعيا المواطنين أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح وعدم الالتفات إلى تلك الشائعات