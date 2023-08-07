بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

التربية: نتائج التوجيهي بعد منتصف الشهر الحالي بيومين أو ثلاثة

7 أغسطس 2023
التربية: نتائج التوجيهي بعد منتصف الشهر الحالي بيومين أو ثلاثة

وطنا اليوم:قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة إن إعلان نتائج الثانوية العامة سيكون بعد منتصف الشهر الحالي بيومين أو ثلاثة أيام على أبعد تقدير.
وأضاف كنانة في تصريح لاذاعة الأمن العام اليوم الاثنين، أن الموعد الدقيق بالتاريخ والوقت سيعلن عنه بحر الأسبوع القادم.
وكان الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد المساعفة، قد نفى في وقت سابق إعلان الوزارة عن تحديد أي موعد لنتائج امتحان الثانوية العامة.
وأكد الدكتور المساعفة، أن كل ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة مجرد إشاعات، داعيا المواطنين أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح وعدم الالتفات إلى تلك الشائعات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:11

“كاجول”.. فيروز تثير الجدل على السوشيال ميديا في أحدث ظهور لها

23:54

عشيرة الفريحات تجتمع غداً للتباحث في الاساءة التي وقعت على العشيرة من قبل أحد الاعلاميبن

23:20

عشيرة العضايلة تستنكر ماورد على لسان احد الاعلاميين وتؤكد: سنتابع الامر للرد على ذلك بالطرق العشائرية والقانونيه

23:01

منتدى الهاشمية الثقافي ينظم محاضرة تثقيفية عن سرطان الثدي

22:51

رئيس سلطة العقبة يؤكد ضرورة تصويب المخالفات

22:47

وصول أول قافلة إنسانية إلى دار فور منذ بدء الصراع

22:40

إدارة السواقين والمركبات تنفذ برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل

22:35

الخدمة المدنية تزور مصر للإطلاع على تجربة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

22:30

التربية والتعليم: امتحان توجيهي سيكون على سنتين اعتبارا من عام 2024

22:25

جوتيريش يعرب عن قلقه إزاء استمرار اعتقال رئيس النيجر

22:10

3 آلاف بحار أمريكي يصلون إلى الشرق الأوسط لتعزيز خطة الوجود العسكري

21:22

إربد تنظم دورة تدريبية حول تقنية الزراعة بدون تربة

وفيات
والد العقيد عامر السرطاوي في ذمة اللهوفيات الإثنين 7-8-2-2023وفيات الأحد 6-8-2023وفاة والدة فراس أبو الغنم محافظ الكركوفاة الفنان الأردني فهد الهوادي