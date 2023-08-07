الصحة : إجراءات رقابية مشددة للحد من التدخين في الأردن

وطنا اليوم:أكد مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة الدكتور غيث عويس على ان هناك اجراءات رقابية مشددة قادمة لضبط مخالفات التدخين بالمملكة والحد من اثاره السلبية.

وأضاف في تصريح ان جميع المؤشرات تدل على الارتفاع الملحوظ في أعداد المدخنين بالمملكة مؤخرا، مما يعني ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات والوزارات المعنية للحد من التدخين واثاره السلبية، لافتا الى ان تقرير ودراسات البنك الدولي التي نشرت قبل أيام حول التدخين في الأردن قديمة وليست حديثة، وهي منذ عام 2014، حيث اننا بحاجة لعمل دراسات جديدة بالموضوع، سيما بعد تزايد التدخين بكافة أشكاله لدينا.

ولفت عويس الى أن وزارة الصحة تعمل بجهد كبير على تطبيق قانون الصحة العامة المتعلق بالتدخين، لكن هذا غير كاف، فالقانون تشرف عليه أكثر من جهة، وليس مقتصرا فقط على «الصحة» التي تقدم خدماتها بجزئية معينة، فالمسؤولية مشتركة بين عدة وزارات وجهات كوزارة الداخلية والبيئة والبلديات وأمانة عمان، وبالتالي ضرورة تكاتف الجهود والتعاون فيما بينها، للحد من افة التدخين.

وأشار الى ان الوزارة لديها جهات مشتركة مع عدة جهات، فمثلا بالعاصمة تقوم امانة عمان، بتطبيق قانون الصحة العامة المتعلق بالمنشآت الاقتصادية بشكل عام كالمحلات التجارية وغيرها، بالإضافة لإعطاء وزارة البلديات والأمانة التراخيص للأفراد والمنشات لبيع الدخان، فالمسؤولية مشتركة بين الجميع للمراقبة والمتابعة.

أما بخصوص الرقابة على إعلانات الترويج للتدخين، بين عويس ان كوادر وزارة الصحة لا تستطيع لوحدها ضبط جميع المخالفات، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومع ذلك فإنها تخالف أي مادة إعلانية فيها ترويج للتبغ على أنواعه.

وأوضح ان الوزارة ما زالت تعمل بجهد مستمر ضمن جهودها في مكافحة التدخين والتبغ، فقد تم ضبط ورصد عدد كبير من المخالفات في الفترة السابقة لمكاتب ومحلات تجارية ومنشآت اقتصادية وسياحية ومؤسسات عامة، واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها كالإغلاقات والتنبيهات والإنذارات الشخصية.

كما ان الحملات التفتيشية والجولات عددها كبير جدا وفق عويس، بالإضافة لوجود لجنة مشتركة بالتعاون مع وزارة السياحة، للرقابة على المنشآت السياحية وضبط اي مخالفات متعلقة بالتدخين فيها، مشددا على ان هناك اجراءات رقابية مشددة قادمة خصوصا على المؤسسات العامة الحكومية في هذا الشأن.

ودعا عويس المواطنين الى تقديم الشكاوى بحق المخالفين لقانون الصحة العامة الخاص بالتدخين، من خلال التواصل مع الرقم المخصص للشكاوى بالوزارة، مؤكدا ان القانون يراعي حقوق غير المدخنين وحماية الأطفال.

ونوه الى ان أي شخص غير مدخن يتواجد بمكان عام أو مؤسسة عامة، ولا يريد أحدا بجانبه يدخن سواء من الموظفين او المراجعين، فمن حقه ان يطلب منه إطفاء سيجارته، وإذا لم يتم التجاوب، يتم تقديم شكوى بحق المنشأة عن طريق رقم الشكاوى بالوزارة، وبعدها يتم عمل الاجراء اللازم، وإرسال ضابط الارتباط، وذلك بعد التحقق من الموضوع، لأن أحيانا يكون هناك شكاوى كيدية.

وفيما يتعلق بموضوع الإقلاع عن التدخين، دعا عويس الراغبين او من لديهم أي استفسارات بخصوص الخدمات المقدمة في هذا الشأن مراجعة عيادات الإقلاع عن التدخين الموجودة بكافة مديريات وزارة الصحة، كاشفا عن ان أعداد المراجعين للعيادات مؤخرا أكثر من السابق.

وأشار الى ان عيادات الإقلاع عن التدخين بالمديريات تضم فريقا طبيا، إذ يوجد فيها طبيب مدرب من مركز الحسين للسرطان لعلاج الإدمان على النيكوتين، ويراعي الارشاد النفسي والتغير السلوكي للمراجعين، بالإضافة لتقديم النصائح بالطرق السليمة لتغيير السلوك لديهم، مبينا ان التدخين كان بالسابق سلوكا سيئا، أما الان أصبح إدمانا سلوكيا بالإضافة لإدمان النيكوتين.

وأكد ان العلاجات المتعلقة بالإقلاع عن التدخين متوفرة بالعيادات، فبعض المراجعين يحتاجون للأدوية، وآخرون الى بدائل للنيكوتين، لمساعدتهم على تحمل الأعراض الانسحابية مثل الصداع والتوتر