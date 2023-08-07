السير تدعو الأردنيين إلى التبليغ عن سلوكيات سائقي العمومي

وطنا اليوم:قال مندوبو الإدارات المرورية، الاثنين، إن كوادرهم انتشرت بشكل مبكر للتعامل مع الحركة الصباحية بكل حرفية ومهنية عالية، من خلال العمل ضمن خطة مرورية للكشف على حالة الطرق بهدف تأمين وصول الجميع لمقاصدهم بكل سهولة ويسر.

وبينوا خلال استعراضهم التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام، أن عدم الوقوف التام التزاما بإشارة قف تسبب بحادث سير نتج عنه وفاة شخص وثلاث إصابات يوم الأحد.

وأضافوا أن الانتقال المباشر من أقصى اليمين (الشوارع الفرعية) إلى أقصى اليسار، دون التقيد بأولويات المرور تسبب بتباطؤ الانسيابية المرورية ونتج عنه حوادث مرورية أيضا.

وأهاب مندوب إدارة السير بالمواطنين عدم التردد بالتبليغ عن أي سلوكيات خاطئة قد يرتكبها بعض سائقي المركبات العمومية كعدم الوصول لنهاية الخط أو تغيير خط الاتجاه أو تقاضي أجور فوق الحد المقرر.

واشار إلى أنه تم التعامل الأحد مع حادث دهس بوادي الرمم إضافة إلى تجمهر الفضوليين على المسربين مما أدى إلى إعاقة وصول نشامى الإدارات المرورية والدفاع المدني للموقع، مضيفا أنه تم التعامل مع تباطؤ كثيف بحركة السير.

وتابع أن ارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ أدى إلى حادث صدم ما بين مركبتين مقابل أمانة عمان نتج عنه إصابة متوسطة بالإضافة للتعامل مع كثافة مرورية بكل حرفية من قبل نشامى السير.

ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية قال إن نشامى الدوريات تعاملوا خلال 24 ساعة الماضية مع عدد من الحوادث المرورية، كان أبرزها حادث تصادم على طريق أوتستراد الزرقاء – عمان نتج عنه إصابتين، وحادث تصادم لـ3 مركبات نتج عنه إصابة واحدة على طريق اربد عمان.

وحول المخالفات الخطرة التي تم التعامل معها الأحد، لفت إلى أن رقابة مرورية على مدار الساعة لرصد المخالفات الخطرة، كضبط أشخاص يقودون مركبات شحن برخص لا تخولهم حق قيادتها والتي قد ينتج عنها حوادث وخيمة لعدم معرفة وقدرة السائق على التعامل الفوري مع مفاجآت الطريق، إضافة لضبط مركبات تسير بسرعات عالية، حيث تم ضبط مركبة تسير بسرعة 175 كلم/ساعة على الطريق الصحراوي ومركبة بسرعة 151 كلم/ساعة المطار وأخرى بسرعة 146 كلم/ساعة على طريق اربد / الرمثا.

وحذر ضابط الدوريات الخارجية من استخدام مشتتات الانتباه أثناء القيادة (الهاتف النقال) والتي تعتبر من أبرز السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض السائقين حيث ينتج عنها غالبا حوادث مرورية مؤلمة