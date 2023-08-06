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وزير التجارة المصري يؤكد أهمية الشراكة الصناعية التكاملية مع الأردن والبحرين والإمارات

6 أغسطس 2023
وزير التجارة المصري يؤكد أهمية الشراكة الصناعية التكاملية مع الأردن والبحرين والإمارات

وطنا اليوم: أكد وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، أهمية الشراكة الصناعية التكاملية بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز التعاون المشترك وتحقيق التكامل الصناعي العربي.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، السفيرة البحرينية في القاهرة فوزية بنت عبدالله زينل، وتناول اللقاء سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين، ومستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وعددا من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان ضرورة دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول أعضاء الشراكة الصناعية التكاملية لمستويات متميزة تعود بالنفع على شعوب الدول الشقيقة.


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