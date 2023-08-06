مهم من البنك المركزي حول ارتفاع سعر الفائدة

وطنا اليوم:قال مدير دائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي محمد العمايرة، الأحد، إن زيادة الودائع في البنوك جاءت نتيجة عدة عوامل منها الثقة في القطاع المصرفي الأردني.

وتابع في تصريح إن الاستقرار النقدي الثابت والراسخ في الأردن أيضا من العوامل المهمة والرئيسية التي تزيد من قوة الدينار الأردني وجاذبيته كعملة ادخارية.

ولفت إلى أن معظم الودائع لدى البنوك بالدينار ومعظم النمو في الودائع بالدينار الأردني.

“لا ننسى أن ارتفاع أسعار الفائدة في السوق أيضا ساهم بزيادة الودائع لدى البنوك نتيجة الحصول على عوائد مجزية” بحسب العمايرة.

وقال إن الودائع لدى البنوك استمرت بالنمو الملحوظ، وبهذا وفرت المزيد من السيولة لدى البنوك لتمويل الاقتصاد الوطني.

وفي حديثه عن التسهيلات قال العمايرة إن التسهيلات ارتفعت حتى نهاية شهر حزيران مقارنة بحزيران من العام الماضي بحوالي مليار و700 مليون دينار بنسبة نمو 5.2%.

وقال إن ارتفاع التسهيلات جاء نتيجة جانبي العرض والطلب بمعنى تحسن العرض نتيجة ازدياد الودائع على عدد البنوك، وبذلك تحسن مستوى السيولة في القطاع المصرفي وزادت قدرة البنوك على التمويل وأيضا زاد جانب الطلب نتيجة التحسن في النشاط الاقتصادي في الأردن خاصة بعد جائحة كورونا.

“زيادة الودائع تنعكس إيجابا على توفير التمويل للقطاعات الاقتصادية وزيادة مستوى السيولة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بناء على ذلك” وفق العمايرة.

وقال إن مستوى السيولة مرتفع وقدرة البنوك على التمويل مرتفعة.