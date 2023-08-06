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بلدية المفرق تعيد تأهيل سوق الحسبة المركزي السابق

6 أغسطس 2023
بلدية المفرق تعيد تأهيل سوق الحسبة المركزي السابق

وطنا اليوم: بدأت بلدية المفرق الكبرى بإعادة تأهيل سوق الحسبة المركزي السابق ليكون مبنى متكاملا للبلدية.

وقال رئيس البلدية، ناصر الدين أخو ارشيدة، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن المبنى الجديد سيضم دوائر البلدية الخدمية كافة لتوفير وقت المواطنين وجهدهم من خلال تطبيق الخدمة الإلكترونية ضمن النافذة الواحدة، لافتا إلى نقل محكمة البلدية من الوسط التجاري إلى المبنى المراد تأهيله بقسم مستقل، وتوفير مواقف لسيارات المراجعين بما يزيد على 200 موقف.

وقال إن الوفر الذي سيتحقق من جمع دوائر البلدية وأقسامها في مبنى واحد يزيد على 170 ألف دينار سنويا، من بدل إيجار للمباني الحالية وخدمات متفرقة وفواتير طاقة كهربائية، مبينا أنه سيكون من ضمن أعمال تأهيل المبنى توفير نظام توليد طاقة شمسية بما يزيد عن 530 كيلو واط.

وأكد أخو ارشيدة أن إعادة تأهيل مبنى سوق الحسبة المركزي السابق يأتي من باب الحرص على ممتلكات البلدية ومنع هدر المال العام، للاستفادة من مبنى قائم ومهجور منذ ما يزيد على 35 عاما، لافتا إلى أن إعادة تأهيل المبنى ستكون شاملة وبأحدث المواصفات وفقا لدراسة فنية أعدتها البلدية عن طريق مكتب هندسي مؤهل.

وأوضح أن البلدية تعمل حاليا على إنجاز مشروع أرشفة دوائر البلدية لإنجاز معاملات المواطنين بزمن قياسي في ظل إجراءات ميسرة وسهلة.


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