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وائل جسّار وجوزيف عطية ووليد توفيق في الأردن ضمن مهرجان الفحيص الحادي والثلاثين

6 أغسطس 2023
وائل جسّار وجوزيف عطية ووليد توفيق في الأردن ضمن مهرجان الفحيص الحادي والثلاثين

وطنا اليوم – لما شطاره

 اصدرت إدارة مهرجان الفحيص ” الأردن تاريخ وحضارة ” كتيب فعاليات الدورة الواحدة والثلاثين للمهرجان والذي سيكون برعاية سمو الأمير الحسن بن طلال وسينطلق من 15- 19 من شهر آب الجاري في الفحيص سيشارك في المهرجان عدد من المطربين الأردنيين والعرب وهم وليد توفيق ، وجوزيف عطية ، ووائل جسار وجهاد سركيس وسعد أبو تايه وهادي خليل وحسام ووسام اللوزي ، وأندريه شعيا ، وسائد حتر، وهيثم الياس ، ومحمود سلطان، وغادة عباسي ، ورامي شفيق، وسيكون هناك عروض مسرحيّة وبرنامج خاص بالطفل والترفيه ، ويشتمل المهرجان في رواق البلقاء والساحة الرئيسية ودار حمزة ، على ركن المطبخ الشعبي والجلسات العائلية الطربية ومعزوفات العود وفن البهجة والطاقة الإيجابية ومنتجات الحرف اليدوية ، كما يتوخى المهرجان في برنامج الطفل مشاركة وحضور العائلة الأردنية في مبادرات الضحك واللعب والمسرح وكرنفال الأطفال .

اما الداعمين لمهرجان الفحيص لدورته ( 31 ) هم  رئاسة الوزراء وعطوفة محافظ البلقاء والمؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية في محافظة البلقاء ومتصرفية لواء مـــــــاحص والفحيص ورئيس واعضاء بلدية الفحيص ووزارة الثقافة ووزارة الشباب ووزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وامانة عمان الكبرى وشركة الكهرباء ودارس الروم الأرثوذكس ومجموعة كشافة ومرشدات مار جريس / نادي شباب الفحيص / شبيبة الروم الأرثوذكس الفحيص وشـــــركة زين الشريك الإستراتيجي وشركة CFI والبنك الأردني الكويتي ومطعم وتر زرياب وشركة بيبسي كولا وشركة اكوافينا والشرق الأوسط للتأمين ومطاعم ماكدونلز .

 

 


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