الإعلان عن الدورة الحادي والثلاثين لمهرجان الفحيص برعاية سمو الأمير الحسن بن طلال

وطنا اليوم – لما شطاره

عقدت إدارة مهرجان الفحيص مؤتمراً صحفيّاً اليوم الأحد في مطعم وتر زرياب ، بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية للحديث عن فعاليات الدورة الواحدة والثلاثين للمهرجان والذي سيكون برعاية سمو الأمير الحسن بن طلال وسينطلق من 15- 19 من شهر آب الجاري في الفحيص .

وسيشارك في المهرجان عدد من المطربين الأردنيين والعرب وهم وليد توفيق ، وجوزيف عطية ، ووائل جسار وجهاد سركيس وسعد أبو تايه وهادي خليل وحسام ووسام اللوزي ، وأندريه شعيا ، وسائد حتر، وهيثم الياس ، ومحمود سلطان، وغادة عباسي ، ورامي شفيق ، بالإضافة لعروض مسرحيّة وبرنامج خاص بالطفل والترفيه .

وتحدث مدير المهرجان أيمن سماوي ، وعدد من مسؤولي قطاعات الثقافة والفنون والنشاطات المجتمعيّة، حول رسالة الاهتمام بالفن الإبداعي الأصيل والحراك الثقافي والتركيز على التراث الأردني وتسليط الضوء على الشخصيات الأردنيّة وعلاقتها بالمكان وبنائه وتطويره ، إضافة إلى الاهتمام بالحرف اليدوية والتقليدية التي تحكي تراثنا الأصيل ، ويشتمل المهرجان في رواق البلقاء والساحة الرئيسية ودار حمزة ، على ركن المطبخ الشعبي والجلسات العائلية الطربية ومعزوفات العود وفن البهجة والطاقة الإيجابية ومنتجات الحرف اليدوية ، كما يتوخى المهرجان في برنامج الطفل مشاركة وحضور العائلة الأردنية في مبادرات الضحك واللعب والمسرح وكرنفال الأطفال .

ويحتفي المهرجان في برنامجه الثقافي هذا العام برئيس الوزراء الراحل الدكتور عبد السلام المجالي و سيشارك في البرنامج الثقافي المهندس سمير حباشنة ، وأحمد سلامة ، ود.سوسن عبدالسلام المجالي، ود.عبدالله عويدات ، ود.يوسف القسوس، ود.إبراهيم بدران ، ود.عزت جرادات ، ويكرم المهرجان هذا العام الدكتور همام غصيب ، وجولييت عواد، ود.أحمد ماضي ، ويستضيف العين خالد رمضان في محاضرة بعنوان ‘المشهد السياسي العام’.