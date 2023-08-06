مجلس الوزراء يقر نظام تشكيلات الوزارات والوحدات الحكومية

وطنا اليوم: أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2023.

ويأتي النظام لغايات تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمياتها ودرجاتها، المرصودة مخصصاتها في قانوني الموازنة العامة.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء إعفاء الشاحنات (الرؤوس القاطرة) المنوي استيرادها للأفراد والشركات، لغايات التحديث الاستبدالي، من الضريبة العامة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة (16 بالمئة).

كما قرر المجلس إعفاء الشاحنات (الرؤوس القاطرة) التي تعمل على الكهرباء والمسموح باستيرادها، من الضريبة الخاصة المفروضة عليها بموجب أحكام الفقرة (5/ج) من المادة رقم (3) من نظام الضريبة الخاصة رقم (80) لسنة 2000، والمقدرة بنسبة (10 بالمئة) على السيارات المصممة لتعمل كليا على الكهرباء ولا تتجاوز (250) كيلو واط، و(15 بالمئة) على السيارات المصممة لتعمل كليا على الكهرباء وتزيد على (250) كيلو واط.

وتسري الإعفاءات لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور القرار، على أن يتم منح الشركات سنة إضافية بعد هذه السنة للاستفادة منه.

وتضمن القرار كذلك وضع آلية لتعويض مالكي الشاحنات التي تم استيرادها والتخليص عليها لغايات التحديث الاستبدالي؛ وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين في هذا القطاع، على أن تقوم دائرة الجمارك الأردنية وهيئة تنظيم النقل البري بوضع هذه الآلية بما يتوافق مع التشريعات النافذة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

ويأتي القرار تشجيعا لمالكي الشاحنات، من الأفراد والشركات، على استبدال شاحناتهم لغايات تحديثها.

وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على تمديد العمل بقراره السابق الصادر بتاريخ 9/4/2023، المتعلق بـإجراءات تنظيم سوق العمل والانتقال بين القطاعات المختلفة للعمال غير الأردنيين) لمدة شهرين فقط، اعتبارا من تاريخ 2/8/2023، وكمهلة نهائية وأخيرة