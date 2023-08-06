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ارادة ملكية بتعيين رئيس واعضاء مجلس امناء الوطني لحقوق الانسان – اسماء

6 أغسطس 2023
ارادة ملكية بتعيين رئيس واعضاء مجلس امناء الوطني لحقوق الانسان – اسماء

وطنا اليوم:صدرت الارادة الملكية السامية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان لمدة أربع سنوات، وذلك استنادا لاحكام المادة “13” من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم “51” لسنة 2006 وتعديلاته .
-سمر الحاج حسن رئيسا لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان.

وتاليا اسماء أعضاء المجلس:

-نائل رجا الكباريتي

-الدكتورة ريم أبو دلبوح

-الدكتور محمد سليم الطراونة

-سائد درويش كراجه

-الدكتور سامي هاشم الحوراني

-الدكتورة وفاء عوني الخضراء

-الدكتور محمد عبدالحميد القضاة

-الأب نبيل ذيب حداد

-فتحي فلاح الجغبير

-خلدون فهد النسور

-الدكتور علي خلف حجاحجة

-الدكتور مهند أحمد مبيضين

-علياء حران زريقات

-الدكتور زيد روحي الكيلاني

-الدكتورة لينه عبدالله شبيب

-نايفة منور تركي الزبن


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