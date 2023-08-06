ذبحتونا: 25% من طلاب الأردن يدرسون في مدارس خاصة

وطنا اليوم:قال منسق الحملة الوطنية لحقوق الطلبة “ذبحتونا” فاخر دعّاس، إن 25% من طلبة المدارس في الأردن يلتحقون في المدراس الخاصة.

ووصف دعاس ، أعداد الطلبة في المدارس الخاص بـ “الكبير جدا” مقارنة بباقي دول العالم.

وأوضح أن هذا الرقم يدلل على أن عدد كبير من الأردنيين لا يثقون بالتعليم في المدارس الحكومية، لأسباب كثيرة كالاكتظاظ وضعف البنية التحتية، ما ينعكس سلبا على سلوك الطالب وتحصيله الأكاديمي.

ولفت إلى أن الحكومات المتعاقبة تتحمل مسؤولية ما وصل إليه التعليم في المدارس الحكومية، مشيراً إلى أن ميزانية وزارة التربية يتم تقليصها بدلا من زيادتها

الى أكد وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور فايز السعودي، أن العملية التعليمية في الأردن تواجه ظواهر خطيرة، وأهمها ما يتعلق بامتحان الثانوية العامة “التوجيهي”.

وأشار السعودي إلى أن الهدف الأساسي من التعليم هو إعداد مواطن صالح يمتلك مهارات وقيم، وهذا يتطلب ردم الفجوة ما بين بيئة الطالب والمدرسة، مع وجود تشاركية حقيقية بين الطرفين، لذلك يتوجب على وزارة التربية خلق منافذ وقنوات تواصل مع الأهالي.