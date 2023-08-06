بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

بمعدل 64 دولارا .. الأردن يستورد في شهر 344 ألف برميل نفط من العراق

6 أغسطس 2023
بمعدل 64 دولارا .. الأردن يستورد في شهر 344 ألف برميل نفط من العراق

وطنا اليوم:كشفت بيانات شركة تسويق النفط (سومو)، اليوم الأحد، عن مجمل ما استورده الأردن من النفط العراقي، في شهر تموز الماضي، بعد استئناف توريد النفط العراقي للأردن بموجب اتفاق بين حكومتي البلدين أيار الماضي.
وتشير بيانات الشركة إلى أن الأردن استورد نحو 344,804 برميل نفط من العراق الشهر الماضي، بارتفاع نحو 44 ألف برميل مقارنة بشهر حزيران الماضي.
واستورد الأردن بمعدل 11 ألف برميل نفط يومياً، خلال الشهر الماضي، وفق بيانات شركة تسويق النفط.
وتشير البيانات المالية الني نشرتها الشركة، إلى المعدل الأولي الموزون لسعر البيع لـ “الأردن”، بلغ نحو 64.05 دولارا للبرميل الواحد.

** اتفاق أردني عراقي لاستئناف تريد النفط

وفي بداية أيار الماضي، وقع الأردن والعراق، مذكرة تفاهم لتجهيز ونقل النفط الخام، يستورد الأردن بموجبها 10 آلاف برميل على أساس معدل خام برنت الشهري ناقصا 16 دولارا للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية واجور النقل.
ووفق وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فإن هذه الكمية تشكل نحو 7% من احتياجات المملكة من النفط الخام.
واتفقت الحكومتان الأردنية والعراقية مؤخرا، على رفع صادرات النفط العراقي للأردن، وهو ما تحقق في تموز الماضي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:41

هل يتجه “الإسلامي” الى مقاطعة 2024… والسبب “الإلكترونية”

06:27

أطلقوا مشروع «ابتعاث» وطني

06:22

#الوحدات امام تحدي الانسحاب من دوري ابطال اسيا والسبب (دبور)

06:16

غارة اسرائيلية على محيط دمشق

23:15

الجهني: قانون الجرائم الإلكترونية سيقود البلد إلى انفجار اجتماعي وكلاب يطالب بوجهة نظر متماسكة

21:54

الأوراق المالية تسجل أسهم الزيادة لشركة توزيع الكهرباء

21:50

إنطلاق فعاليات المعسكر التشاركي ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء

21:44

التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها إزاء الوضع في جامو وكشمير

21:40

وزير التجارة المصري يؤكد أهمية الشراكة الصناعية التكاملية مع الأردن والبحرين والإمارات

21:36

“القلم الثقافي” ينظم أمسية للحديث عن الكاتب غسان كنفاني والرسام ناجي العلي

21:31

“الحسن للشباب” يختتم فعاليات المخيم التدريبي للذكور لطلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا

21:25

رئيس الوزراء المصري يصل عمان للمشاركة في اجتماعات الدورة 31 للجنة العليا بين البلدين

وفيات
وفيات الأحد 6-8-2023وفاة والدة فراس أبو الغنم محافظ الكركوفاة الفنان الأردني فهد الهواديوفيات الخميس 3-8-2023وفيات الأربعاء 2-08-2023