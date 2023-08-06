بمعدل 64 دولارا .. الأردن يستورد في شهر 344 ألف برميل نفط من العراق

وطنا اليوم:كشفت بيانات شركة تسويق النفط (سومو)، اليوم الأحد، عن مجمل ما استورده الأردن من النفط العراقي، في شهر تموز الماضي، بعد استئناف توريد النفط العراقي للأردن بموجب اتفاق بين حكومتي البلدين أيار الماضي.

وتشير بيانات الشركة إلى أن الأردن استورد نحو 344,804 برميل نفط من العراق الشهر الماضي، بارتفاع نحو 44 ألف برميل مقارنة بشهر حزيران الماضي.

واستورد الأردن بمعدل 11 ألف برميل نفط يومياً، خلال الشهر الماضي، وفق بيانات شركة تسويق النفط.

وتشير البيانات المالية الني نشرتها الشركة، إلى المعدل الأولي الموزون لسعر البيع لـ “الأردن”، بلغ نحو 64.05 دولارا للبرميل الواحد.

** اتفاق أردني عراقي لاستئناف تريد النفط

وفي بداية أيار الماضي، وقع الأردن والعراق، مذكرة تفاهم لتجهيز ونقل النفط الخام، يستورد الأردن بموجبها 10 آلاف برميل على أساس معدل خام برنت الشهري ناقصا 16 دولارا للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية واجور النقل.

ووفق وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فإن هذه الكمية تشكل نحو 7% من احتياجات المملكة من النفط الخام.

واتفقت الحكومتان الأردنية والعراقية مؤخرا، على رفع صادرات النفط العراقي للأردن، وهو ما تحقق في تموز الماضي