وزارة المياه: خفضنا الفاقد المائي بنسبة 3% في الأردن

وطنا اليوم:تحاول الحكومة الحد من فقد المياه والاعتداء على الشبكات في الأردن من خلال خطوات تشمل حملة لإحكام السيطرة على مصادر المياه الشحيحة أصلا.

وزارة المياه والري تعمل على تنفيذ مشاريع الشبكات الجديدة وتحسين الخطوط للحد من الهدر من الشبكات القديمة.

فقد كشف الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، أن الوزارة استطاعت تخفيض الفاقد المائي بنسبة 3 بالمئة، حيث انخفض من 52 بالمئة إلى 49 بالمئة.

وقال سلامة ، الأحد، إن الجهود والإجراءات التي اتخذتها وزارة المياه بتحسين الخطوط وتركيب العدادات الجديدة وعمليات ضبط الاعتداءات، أسهمت في خفض الفاقد المائي في الأردن.

الاعتداءات على مصادر المائية

وأضاف أنه ما زال هناك المزيد من الاعتداءات على مصادر المياه، في الوقت الذي يعاني فيه الأردن من شح متزايد في المصادر المياه وارتفاع درجات الحرارة.

وأكد سلامة أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملاتها لإزالة الاعتداءات وردم الآبار المخالفة في كل مناطق المملكة، مشددًا على أنه هناك عقوبات مشددة بحق المخالفين ومكرري الاعتداءات على المصادر المائية