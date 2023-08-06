أجواء صيفية عادية حتى الأربعاء

وطنا اليوم:تكون الأجواء اليوم الأحد، صيفية عادية في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الاثنين، صيفية عادية في معظم المناطق، وحارة في البادية و الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ بعد غد الثلاثاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتعود الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتستمر الأجواء يوم الأربعاء صيفية عادية في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 – 23 درجة مئوية، غرب عمان 32 – 21، المرتفعات الشمالية 29 – 17، مرتفعات الشراة 30 – 16، مناطق البادية 39 – 21، مناطق السهول 33 – 21، الأغوار الشمالية 40 – 25، الأغوار الجنوبية 42 – 27، البحر الميت 41- 26، وفي خليج العقبة ما بين 42 – 27 درجة مئوية