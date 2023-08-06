وطنا اليوم – أكد نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، رفض مبدأ الاتفاق الموقع بين وزارة التربية والتعليم ونقابة أطباء الأسنان، والتي من خلالها تجبر المدارس على دفع مبلغ 3 دنانير عن كل طالب.

وأضاف ، أن نقابة أصحاب المدارس الخاصة ترفض تدخل نقابة أطباء الأسنان في شؤون المدارس الخاصة.

وأشار الصوراني إلى أن موضوع التعاقد مع نقابة أطباء الأسنان، أصبح شائكا ومعقدا ولا يوجد له مخرج وصعب حله.

وأكد أن المدارس الخاصة تدرس اللجوء للقضاء لحل الإشكالية، مشددا على رفض جميع المدارس الخاصة للاتفاق المبرم بين نقابة أطباء الأسنان والوزارة.

وأوضح إلى أن ترخيص المدارس بات مرتبطا بالتعاقد مع نقابة أطباء الأسنان، بحسب الاتفاق الموقع وهذا ما يرفضه أصحاب المدارس.

وبين أن نقابة أطباء الأسنان فرضت من خلال الاتفاقية مع وزارة التربية والتعليم دفع 3 دنانير عن كل طالب، مؤكدا أن المدارس الخاصة مجتمعة ترفض مبدأ الاتفاق سواء دفعت المدرسة أو أولياء الأمور.

ويبلغ عدد المدارس الخاصة ورياض الأطفال في الأردن ما يقارب 4 الاف، فيما يبلغ عدد الطلبة الذين يدرسون في المدارس الخاصة 625 ألف طالب وطالبة، بما نسبته 34 بالمئة من طلبة الأردن، وفقا لاحصائيات نقابة أصحاب المدارس الخاصة.