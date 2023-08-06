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تفاصيل هجوم تل ابيب والجهاد الاسلامي تتبنى العملية

منذ ساعتين
تفاصيل هجوم تل ابيب والجهاد الاسلامي تتبنى العملية

 

أصيب ثلاثة إسرائيليين بينهم حالة حرجة بعد إطلاق نار في شارع مركزي في تل أبيب يوم السبت، حسبما ذكرت وسائل إعلام والشرطة وأجهزة الإسعاف الاسرائيلية.

وذكرت خدمة الإسعاف إن المصاب بجروح بالغة “نقل إلى مستشفى ايشيلوف ولا يزال في وضع حرج”.

وقالت الشرطة إنها تلقّت معلومات تتصل بـ”هجوم بسلاح ناري في شارع مونتيفيور في تل أبيب”، وأضافت أنها تنظر في الحادث على أنه هجوم “مشتبه به”.

وأوضحت أن “محققين في بلدية تل أبيب لاحظوا شابا أثار شكوكهم وطلبوا السيطرة عليه. في تلك اللحظة، أطلق المشتبه به النار على محقق، فأصيب بجروح بالغة.. فيما نجح محقق بلدي آخر في تحييده”.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مقتل منفذ الهجوم واسمه كامل أبو بكر، 22 عاما، من منطقة جنين.

ويأتي إطلاق النار بعد يوم واحد من مقتل فتى فلسطيني في هجوم شنّه مدنيون إسرائيليون على قرية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وخرجت مسيرة ابتهاجا بالعملية، وقعت خلالها مواجهات بين قوات الأمن الفلسطينية ومسلحين في مخيم جنين.

وأصيب الصحفي علي سمودي بشظايا رصاص بالرأس أطلقه المسلحون خلال المسيرة، كما أصيب الصحفي محمد عابد بقنبلة غاز أطلقتها الأجهزة الأمنية.


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