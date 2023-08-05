520 مريضا استفادوا من اليوم الطبي المجاني للبر والإحسان في معان

وطنا اليوم: قدمت حملة البر والاحسان في الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، ضمن فعاليات اليوم الطبي المجاني أمس، خدمات طبية استشارية وعلاجية ل520 مريضا في قرية دلاغة بمحافظة معان.



كما عاينت الكوادر المشاركة في اليوم الطبي، الذي أقيم في اطار برنامج لمسة شفاء، 18 مريضا ستعمل الحملة على متابعة حالتهم الصحية في اطار شراكتها مع القطاع الطبي الخاص لحاجتهم لمزيد من التدخلات الطبية والجراحية.

واقيم اليوم الطبي بدعم من شركة السمرا لتوليد الكهرباء بالتعاون مع مستشفى الشرق الأوسط للعيون وبمشاركة فريق طبي من متطوعي الحملة.



واكد رئيس الفريق الطبي في حملة البر والاحسان الدكتور نايف العبداللات، أهمية الايام الطبية المجانية التي تنظمها الحملة، اذ توفر خدمات علاجية واستشارية طبية متخصصة لعدد كبير من المرضى وخاصة في المناطق النائية في مختلف مناطق المملكة، اضافة الى توفير الأدوية المجانية والكشف عن حالات مرضية بحاجة الى مزيد من المتابعة.

وقال إن الايام الطبية المجانية التي تنظمها حملة البر والاحسان، تحقق نجاحا كبيرا من خلال الوصول للمرضى والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم الصحية، ووضع حد لألام واوجاع الكثيرين، مشيرا الى استمرار الحملة وضمن اهدافها الاتسانية في اقامة هذا النوع من الفعاليات.



واشاد الدكتور العبداللات بشركاء الحملة وداعميها، وجهود الكوادر الطبية المتطوعة من أطباء وممرضين وصيادلة وفنيين، وكذلك دور شركات الأدوية في توفير الأدوية المجانية النوعية للمرضى والمستفيدين.

بدورهم اعرب عدد من المراجعين عن تقديرهم لهذه المبادرة من قبل جهد وحملة البر والاحسان في اقامة هذا النوع من الفعاليات الطبية المجانية، في ظل حاجة المنطقة لخدمات طبية متقدمة، وصعوبة الأوضاع المعيشية للمواطنين فيها، مثلما اشادوا بخبرات الكوادر الطبية المشاركة وحرصها على تقديم افضل ما لديها للمراجعين.