كابيتال بنك وبلومينا يتعاقدان في مجال الحصول على الجنسية والإقامة الدائمة عن طريق الاستثمار

وطنا اليوم: تأكيداً لالتزامه الدائم بتوسيع محفظته وتقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة لعملائه، أعلن كابيتال بنك – البنك الرائد في تقديم الحلول المصرفية والرقمية الشاملة – عن عقده اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة بلومينا، الشركة الرائدة في مجال الحصول على الجنسية والإقامة الدائمة عن طريق الاستثمار، لتقديم حلول استثمارية متطورة لقاعدة عملاء البنك المتنوعة.

وتعد هذه الشراكة الاستراتيجية بين كابيتال بنك وبلومينا مهمة للجانبين، حيث تتقاطع خبرة كابيتال بنك مع التزام بلومينا بتقديم برامج الحصول على الجنسية المزدوجة والإقامة الدائمة من خلال الاستثمار، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين للوصول إلى حلول مالية شخصية ومبتكرة.

وبانتشارها العالمي الواسع، تنسجم رؤية شركة بلومينا مع رؤية كابيتال بنك، إذ تكرس الشركة جهودها لخدمة الأفراد والعائلات في جميع أنحاء العالم من خلال 13 مكتباً في أماكن استراتيجية ومكتب افتراضي مبتكر، فيما يسعى البنك وبشكل مستمر إلى تطوير عروضه وتقديم قيمة استثنائية لعملائه من خلال استغلال موارده وخبرته وشبكة فروعه الممتدة.

وتقدم هذه الشراكة فرصاً استثمارية شاملة، وتعبر عن التزام البنك بالنمو والابتكار في القطاع المالي والمصرفي، وسعي بلومينا للتفوق في خدمة عملائها.